全球各国人士点赞服贸会

2020年服贸会在关键时刻举办，将促进全球贸易。面对新冠肺炎疫情，世界对本届服贸会充满期待，举办这样的展会可增强人们对经济复苏的信心。希望中国以其创新浪潮及高科技公司来帮助世界，这次展会将展示中国具有这种潜力。
——世界可持续发展工商理事会主席兼首席执行官彼得·巴克
在新冠肺炎疫情仍旧肆虐全球的当下，中国举办这场服贸会，充分展现了中国推动世界经济复苏的决心。
——日本广播协会网站
阿根廷希望借服贸会寻求经济合作，特别是加强与中国联系。阿根廷渴望与中国深化合作，向中国市场提供更多的产品、服务。
——美洲通讯社
在疫情肆虐全球的大背景下，服贸会是中国向全世界释放其经济积极复苏的信号，体现出中国日益向其他国家开放市场的理念，体现出中国愿意与各国展开互惠共赢的合作。
——阿根廷副国务秘书玛丽亚·阿波利托
中国市场巨大，对科技发展非常重视，有很多在建大项目。服贸会为智线开拓中国市场提供了极好的平台，相信公司产品在中国一定有“用武之地”。
——爱尔兰智线公司首席执行官帕特里克·莱昂纳德
新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，相信2020年服贸会的举行将推动疫情后世界各国经贸合作。对于此次服贸会，圣保罗州贸易协会联合会第一时间报名参会，并鼓励成员单位积极参加，相信服贸会将取得圆满成功。
——巴西圣保罗州贸易协会联合会副主席法里德·穆拉德
中国举办服贸会有利于促进国际社会实现互利共赢，进一步推动世界多极化的发展，中国的举措为世界各国提供了开展互利合作的宝贵机遇。
——亚美尼亚中国-欧亚战略研究中心主任姆格尔·萨哈基扬
本届服贸会在线上、线下同时进行，这让部分无法到现场的个人和团体不会留下遗憾，是一个非常明智的决策。期待本届服贸会的举办发挥催化剂的效果，在中国成功引进国外优秀服务产业的同时，输出有竞争力的国内服务产业，促进国际服务产业间合作交流。
——韩国贸易投资振兴公社首席专家委员白振钟
服贸会的举办有利于全球共享科技成果、组建全球服务贸易联盟，促进后疫情时代全球服务贸易的长远发展。
——摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴
服贸会的举办体现了中国对不断扩大开放、促进国际合作以及推动世界经济复苏的重视。自疫情暴发以来，沙特消费观念和消费方式发生了明显的转变，沙中两国在电子商务领域有着广阔合作空间。
——沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼
（本报记者邱海峰整理）
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