“半份计划”倡导文明就餐，各地商户上线小份菜

|
点餐新趋势
“一个菜不爽，两个菜太多”，不少人在点外卖时都会遇到这样的难题。近日，饿了么及美团等外卖平台发布的相关数据显示，随着社会各界对节约粮食的倡导以及“适量而为”的健康饮食观念崛起，全国各地小份菜、半份菜的订单量出现明显增长。
“近两年来，越来越多人在意吃得是否健康，除了少油少盐，对于分量的适度把握也能赢得不少消费者的欢心。”外卖平台上某川菜餐馆负责人李老板介绍，为了满足消费者少食多样的需求，他在去年底尝试上线了小份菜活动，有多道菜品名列店内销量前五，特别是在午餐时段，基本每餐都出现小份菜的身影。“菜量少了，选择却更多，好评也明显变多了。”李老板说。
这家川菜馆的变化只是外卖平台上小份菜崛起的缩影。今年，饿了么携手中国扶贫基金会在平台上推出了“半份计划”，与全国餐饮行业从业者及广大消费者共同推动“食物零浪费”新风尚。饿了么数据显示，今年以来，在平台上线小份菜的餐厅已经超过了60万家。而在小份菜的带动下，许多餐厅的订单量较去年同期增长了五成以上。
小份菜受到了消费者的普遍好评。“以前点外卖，很少会点炒菜类的餐品，因为觉得一道菜太单调，两道菜却又吃不完。”家住北京的小贾是外卖常客，平时经常点快餐类外卖。“自从许多餐厅有了小份菜，我就很少吃炸鸡、螺蛳粉这些快餐了，点两到三个小份菜，不仅丰富了餐桌的选择、践行了节约，荤素搭配也更有利于身体健康。”小贾对记者说。
正如小贾所说，各地消费者在选择小份菜时，明显偏爱中餐菜系，且传统印象中盘大量足的东北菜表现格外突出。外卖平台数据显示，锅包肉、地三鲜、尖椒豆皮等东北名菜，均位列最受欢迎的小份菜品前十当中。今年8月以来，“小份菜”的销量较7月环比有了30%左右的增长。越来越多消费者选择适合自己的分量进餐，对节约粮食有着积极作用。
美团到店餐饮商户平台负责人韩硕介绍，餐饮企业正在增加单人菜和小份菜的套餐，让套餐分级做得更精细。据平台不完全统计，用户消费套餐的打包率比单点餐食的打包率低15%-20%。“套餐对商家来说有四点价值：一是推广店内招牌菜的特色，吸引客流；二是减少客户点餐的时间，加快翻台率；三是通过评价提高消费者就餐的准确性和体验性，吃得好又能不浪费；四是减轻商家备菜的压力，提升备菜效率。”韩硕说。
9月1日，饿了么宣布将旗下的可持续实验室升级为饿了么公益，并将以“食物零浪费大挑战”、“蓝骑士·挑战爱的里程”、“环保潮品益卖”等公益活动，迎接2020年阿里“95公益周”的到来。关于本次升级，饿了么首席执行官王磊表示，这意味着饿了么将以更大的视野，承担在环保之外更广泛的社会责任，比如在粮食节约方面与联合国粮农组织驻华代表处开展合作。”
中国烹饪协会会长姜俊贤认为，从供给侧来看，餐饮企业要合理调整菜品数量、分量，推广分餐制，主动提供小份菜、半份菜。“餐饮企业要树立行业新风，加强对员工的技术培训，引导消费者适度点餐，避免造成浪费。”姜俊贤说。
据了解，商务部服贸司和中国烹饪协会已完成《宴席节约服务规范》行业标准的起草，正在向社会征求意见，将在完善服务标准和程序的基础上增强宴席服务的节约意识。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】