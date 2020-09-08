“半份计划”倡导文明就餐，各地商户上线小份菜

点餐新趋势

多个外卖平台推出精细化套餐，小份的招牌菜、特色菜搭配主食，经济划算。

徐 骏作（新华社发）

“一个菜不爽，两个菜太多”，不少人在点外卖时都会遇到这样的难题。近日，饿了么及美团等外卖平台发布的相关数据显示，随着社会各界对节约粮食的倡导以及“适量而为”的健康饮食观念崛起，全国各地小份菜、半份菜的订单量出现明显增长。

“近两年来，越来越多人在意吃得是否健康，除了少油少盐，对于分量的适度把握也能赢得不少消费者的欢心。”外卖平台上某川菜餐馆负责人李老板介绍，为了满足消费者少食多样的需求，他在去年底尝试上线了小份菜活动，有多道菜品名列店内销量前五，特别是在午餐时段，基本每餐都出现小份菜的身影。“菜量少了，选择却更多，好评也明显变多了。”李老板说。

这家川菜馆的变化只是外卖平台上小份菜崛起的缩影。今年，饿了么携手中国扶贫基金会在平台上推出了“半份计划”，与全国餐饮行业从业者及广大消费者共同推动“食物零浪费”新风尚。饿了么数据显示，今年以来，在平台上线小份菜的餐厅已经超过了60万家。而在小份菜的带动下，许多餐厅的订单量较去年同期增长了五成以上。

小份菜受到了消费者的普遍好评。“以前点外卖，很少会点炒菜类的餐品，因为觉得一道菜太单调，两道菜却又吃不完。”家住北京的小贾是外卖常客，平时经常点快餐类外卖。“自从许多餐厅有了小份菜，我就很少吃炸鸡、螺蛳粉这些快餐了，点两到三个小份菜，不仅丰富了餐桌的选择、践行了节约，荤素搭配也更有利于身体健康。”小贾对记者说。

正如小贾所说，各地消费者在选择小份菜时，明显偏爱中餐菜系，且传统印象中盘大量足的东北菜表现格外突出。外卖平台数据显示，锅包肉、地三鲜、尖椒豆皮等东北名菜，均位列最受欢迎的小份菜品前十当中。今年8月以来，“小份菜”的销量较7月环比有了30%左右的增长。越来越多消费者选择适合自己的分量进餐，对节约粮食有着积极作用。

美团到店餐饮商户平台负责人韩硕介绍，餐饮企业正在增加单人菜和小份菜的套餐，让套餐分级做得更精细。据平台不完全统计，用户消费套餐的打包率比单点餐食的打包率低15%-20%。“套餐对商家来说有四点价值：一是推广店内招牌菜的特色，吸引客流；二是减少客户点餐的时间，加快翻台率；三是通过评价提高消费者就餐的准确性和体验性，吃得好又能不浪费；四是减轻商家备菜的压力，提升备菜效率。”韩硕说。

9月1日，饿了么宣布将旗下的可持续实验室升级为饿了么公益，并将以“食物零浪费大挑战”、“蓝骑士·挑战爱的里程”、“环保潮品益卖”等公益活动，迎接2020年阿里“95公益周”的到来。关于本次升级，饿了么首席执行官王磊表示，这意味着饿了么将以更大的视野，承担在环保之外更广泛的社会责任，比如在粮食节约方面与联合国粮农组织驻华代表处开展合作。”

中国烹饪协会会长姜俊贤认为，从供给侧来看，餐饮企业要合理调整菜品数量、分量，推广分餐制，主动提供小份菜、半份菜。“餐饮企业要树立行业新风，加强对员工的技术培训，引导消费者适度点餐，避免造成浪费。”姜俊贤说。

据了解，商务部服贸司和中国烹饪协会已完成《宴席节约服务规范》行业标准的起草，正在向社会征求意见，将在完善服务标准和程序的基础上增强宴席服务的节约意识。

(责编：李都也(实习生)、李栋)