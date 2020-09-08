打造数字贸易试验区 北京服贸迎多项重磅政策

原标题：北京服贸驶入数字经济快车道

本报记者 孙奇茹

随着人类社会加速迈入数字经济时代，科技创新驱动下的数字贸易正在北京释放勃勃生机。昨天，市经信局、市商务局、市金融监管局分别牵头制定的《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》正式发布。到2022年，北京市数字经济发展水平持续提高，数字经济增加值占地区GDP比重达到55%，北京将打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区。

打造数字贸易先导区

何为数字贸易？拉丁美洲的“老铁”们通过来自中国的短视频平台秀创意，中国的AI测温系统到海外“战疫”、中国的动物保护者们用搭载海外芯片的手机拍下野生动物高清照片……这背后都有数字贸易的功劳。

与迅猛发展的数字经济和服务业增速相比，数字贸易仍大有可为。“全国服务业在经济中占比去年达53%，北京达83%。与此形成鲜明对比的是，服务贸易仅占所有贸易的七分之一。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵认为，以北京为代表，数字贸易将成为我国服务贸易高质量开放的亮点。

紧抓数字贸易新机遇，据《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》，本市将立足中关村软件园国家数字服务出口基地打造“数字贸易港”和数字经济新兴产业集群；立足朝阳金盏国际合作服务区打造数字经济和数字贸易国际交往功能区；立足自贸区大兴机场片区打造数字贸易综合服务平台。在相关区域，本市将推进数据跨境流动安全管理试点，围绕个人信息出境安全评估、企业数据保护能力认证等方面展开先行先试。

设立国际大数据交易所

基于气象大数据，商业气象企业能为能源企业精准预告风力发电站每15分钟的风向和风力变化、为农户精准预告冰雹而避免损失；基于交通大数据，智慧交通企业能让出行者“走在时间前”，在各种道路选择中选择最省时省力的路径。

在数字贸易时代，数据已经成为货物资本之于传统贸易的重要贸易资源。昨天，本市宣布将设立北京国际大数据交易所，并明确了交易所“权威的数据信息登记平台、受到市场广泛认可的数据交易平台、覆盖全链条的数据运营管理服务平台、以数据为核心的金融创新服务平台、新技术驱动的数据金融科技平台”等五大功能定位。

据悉，北京大数据交易所将通过整合数据要素资源、规范数据交易行为，推动数据要素的网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用，将带动数字经济产业链的快速发展，形成以交易所为中心、连接上下游、汇集多元化市场参与者和中介服务机构的数字经济发展新业态。

“企业以后如有相关数据需求，通过我们设立的线上或线下窗口提交申请，通过后就将获得相关数据推送。”市经信局副局长姜广智透露，本市正在建设线下、线上大数据综合受理窗口，计划首期面向企事业、民非等法人单位，受理对本市大数据开放需求业务，从社会需求角度推动大数据建设。

数字贸易激发北京新机遇

打造数字经济与数字贸易发展高地的北京，正在发挥科创中心和数字产业发展优势，为全球数字经济发展赋能。

在犹如“钢铁凤凰”般展翼的大兴国际机场航站楼内，2021年旅客吞吐量将达4500万。在拥有世界最大单体航站楼的大兴机场，全球最先进、最大的空中交通管理系统落地，法国空管系统供应商泰雷兹与合作伙伴为其装上了“最强大脑”。

海外高端软件服务助力北京打造世界级综合交通枢纽的同时，中国的人工智能企业也在助力全球企业实现效率跃升。700余台移动机器人穿梭，10类近4000台智能物流装备在3万平方米的仓库中高效协作……全球最大服装零售跨国企业正在建设的首家智慧仓里，旷视科技的河图机器人物联网操作系统，将为其提供智慧大脑。

“过去更多的是我们买国际企业的先进技术，而现在，国外巨头也开始越来越看中中国科技企业的创新能力。”旷视科技副总裁蒋燕在服贸会现场说。

据《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》，北京将实施包括5G信息通信网络、新一代超算中心等数据智能基础设施在内的“基础设施保障建设工程”，包括超前布局6G等前沿技术、突破集成电路等卡脖子技术、加强人工智能等核心技术引领能力在内的“数字技术创新筑基工程”、“数字产业协同提升工程”、“农业工业服务业数字化转型工程”等9项重点工程，打造全国数字经济发展的先导区和示范区。

(责编：李都也(实习生)、李栋)