冬博会创办五周年 首次并入服贸会同期举办

9月4日至9日，2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在京举办。国际冬季运动（北京）博览会依托服贸会的平台，以冬季运动专题展的“新身份”与公众见面。

冬博会始创于2016年，由北京奥运城市发展促进会和国际数据集团共同主办。经过五年沉淀，冬博会从无到有，逐渐发展成为国内大型的冰雪运动博览会，在世界冰雪行业中也打响了“金招牌”。如今，冬博会已经形成了国际冰雪智库、冰雪创业争霸赛、冰雪产业大会、冰雪研究产业报告发布、大众冰雪嘉年华等多项品牌活动。冬博会所迸发出的“冰雪力量”不仅推动冰雪产业跨越式发展，也在不断汇聚着社会各界的冰雪激情，为冬奥会蓄势。

今年，北京冬博会首次与中国国际服务贸易交易会合并举办，开启了冬博会发展的新篇章。服贸会作为中国对外开放三大展会平台之一，是全球首个服务贸易领域综合性展会。冬博会与服贸会合并举办，将进一步提升其国际影响力，助力中国乃至世界冰雪运动和冰雪产业实现新发展。

蓄势冬奥 冰雪高科技添彩冬博会

今年冬博会上，“冰雪科技”比重有所增加，成为冬博会的亮点之一。“冰雪科技”板块集中呈现国内外冰雪领域的新技术。未来，这些新技术将成为冬奥会的强大助力。

早在前四届冬博会，服务和保障冬奥会的科技产品就陆续亮相。5G远程医疗、微芯桩预警系统、光谱智能快速监测系统、VR模拟滑雪等新技术、新产品就曾在2019年冬博会上展出。其中，部分技术已经在冬奥会赛区投入应用，例如北医三院延庆医院引进了智慧医学影像远程平台，通过此系统可将患者信息及时传输到定点医院，实现专家实时会诊指导，为冬奥会安全护航。

“今年，增加冰雪科技的展示比重，就是为了给冬奥会蓄势。”北京奥运城市发展促进会秘书长付晓辉表示，冬奥的脚步越来越近，这一板块将向世界展示中国科技办冬奥的决心和实力。

例如，天冰集团是全球造雪行业领军企业，在造雪设备市场占有60%的市场份额，目前已经与张家口签订合作协议。此次冬博会上，天冰利用其造雪科技，搭建起飘雪屋，让观众直观感受逼真的造雪技术。

此外，围绕科学办赛、运动训练与比赛、安全保障、智慧观赛、绿色智慧综合示范等方面，4K/8K超高清高速摄像机、8K超高清转播车、超高清航拍无人机、超高清VR/AR视频制作设备及显示设备、5G网络传输设备、4K/8K超高清电视等赛事制播设备；智慧能源管理系统、票务管理系统、门禁系统、安全防护系统、高速智能跟随摄像无人机、视频系统等场馆运营配套设施和智慧场馆配套设施；短道速滑/速度滑冰轨迹分析及投影领滑系统、越野滑雪智能领滑系统、跳台滑雪运动智能分析管理系统、雪车雪橇模拟训练系统等智能型训练系统，也都在“冰雪科技”板块亮相。

点“雪”成金 冷资源逐步变成热经济

铭星冰雪是国内最早涉足冰雪行业的企业之一，也是冬博会的“头部粉丝”。“2022年冬奥会将于北京举办的大背景下，随着奥运会脚步的临近，国家不断出台冰雪行业发展的利好政策，国内冰雪产业的发展正在提速，冬博会恰好在交流展示方面提供了一个良好的平台，填补了之前这方面的空缺。”这就是铭星冰雪参会的朴素初衷。

近五年，铭星冰雪明显感受到展商数量、参观者人数以及展会的专业水平都在稳步提升。“参展商的数量和专业程度提升，证明了冰雪产业链的业态在不断丰富，这说明这个产业正在走向成熟和繁荣。”铭星冰雪执行副总裁、首席运营官姜金根说。

铭星冰雪与冬博会的互促成长是冬博会推动国内冰雪产业跨越式发展的缩影。五年来，冬博会为冰雪创新项目和初创企业提供多维度展示平台及资本对接。例如，举办冰雪创新创业争霸赛，为优秀项目提供更多展现自身亮点获得投资的机会；举办国际冰雪智库闭门研讨会，为全球冰雪产业的趋势和未来发展献计献策；设置省市组团展区，实现跨省市冰雪交流，助力冰雪运动南展西扩东进；致力于整合国内外冬季运动产业，促进中外冰雪产业合作，其中奥地利多贝玛亚、奥地利AST、捷克阿尔派妮、斯洛文尼亚Elan、意大利天冰等国际知名企业品牌都已落地中国，在冬博会的平台上开展交流对接。

在冬博会推动下，国内冰雪产业呈蓬勃发展之势，世界冰壶中国巡回赛等国际品牌落户中国，国内企业也积极参与国际冰雪市场。数据显示，全国冰雪企业从2015年的1950家增长至2020年的4650家。截至今年6月，国内已建成并投入运营的室内雪场超过35家，预计年底将达到45家；国内落成的冰场超400块，年底有望达到500块，为滑雪、滑冰人次稳定与增长带来更高质量的支撑。

“今年，在服贸会这个大舞台上，冬季运动专题将继续为国内外冰雪企业提供展示区域、主题论坛、奖项评选，组织资源推介、企业对接、交流会等一系列活动。”奥促会副秘书长高云超介绍，“冰雪企业通过冬季运动专题连接国际冰雪产业渠道，引入世界前端产品和服务链。”

“白色”热情 冰雪运动走出“小众圈”

自创办以为，冬博会始终以推动实现“带动3亿人参与冰雪运动”为目标。2018年、2019年冬博会上，主办方组织52所小学、共5200人参观冬博会，在青少年群体中普及冰雪知识，播下运动“种子”；2018-2019年雪季，帮助张家口市2万名学生实现上冰上雪，为其进行了4个月的冰雪运动培训工作，包括冰球基础、速滑基础、花滑基础等。

在冬博会带动效应下，一些冰雪企业也主动加入进来。SNOW51一直致力于“冰雪进校园”项目，创新研发出可移动折叠式滑雪模拟机，可谓操场上的“变形金刚”，只需一个空场地，就可以快速完成一个滑雪体育课的基础建设，灵活多变的搭建方式，可快速转场。无需学生通勤雪场进行教学，学生在移动滑雪模拟机上课，可实现基础的控制技巧的练习。今年冬博会现场会有SNOW51的专业教练为体验者准备头盔、雪靴、雪板、护具等装备，并示范标准动作，和“变形金刚”一起享受冰雪。

“大众冰雪嘉年华”也是历年冬博会的传统之一。“这是专门为普通大众参与冬博会设计的活动，旨在让更多人知晓、了解并爱上冰雪运动。”国际数据集团中国区副总裁张莉介绍，今年的冰雪嘉年华会为观众提供真冰秀场、雪坡体验、冰壶体验、冬季两项体验、微型冰雪世界体验馆、高山滑雪等体验，同时还会开展冰雪大使系列评选活动，带动大众参与冰雪运动的热情。据统计，2017—2018雪季，北京市冰雪经营场所（不含旱雪、嬉雪、嬉冰场所）总营业收入约2.2亿元，总消费人数约171.4万人次；2018—2019雪季，总营业收入约2.8亿元,总消费人数约216.9万人次，总营业收入和总消费人数分别增加了26.8%和26.5%。

云上办展 国际嘉宾线上“出谋划策”

首次以“冬季运动专题展”的身份亮相，今年的冬博会与往年相比有何相似和不同呢？“相同之处在于核心理念的坚持，助力北京冬奥会筹办的初衷没有变、促进国际体育交流的作用没有变、拉动冬季运动产业发展的作用没有变。”付晓辉介绍，今年冬季运动专题展与往年的最大的不同在于，办展的模式有了非常大的改变。今年受疫情影响，展览拓宽了线上展会这一模式，借助服贸会数据平台，冬季运动专题展设置了线上展示对接平台、论坛直播、网上营销服务三部分，这一点是与往年最大的不同。

通过线上模式，各个论坛的嘉宾参与度会更高，特别是一些国际嘉宾或者更有分量的嘉宾，通过线上的方式积极参与。据悉，多位国际组织主席、冰雪强国政要等都会线上参与直播，“云”分享国际最新冰雪产业资讯，为海内外冰雪产业的发展出谋划策。观众可以通过云上冬博会平台手机端、冬博会官方网站、冬博会微信公众号、线上服贸会平台观看。

同时，今年冬博会还推出了线上的项目对接、冰雪及户外装备采购节等活动，便于大众便捷、高效地了解最近冰雪文化和产业趋势。“云上冬博会”成为一个跨空间、跨地域、全球联动的冰雪产业交流平台，主办方将各个国际组织、冰雪强国、知名品牌、创业企业与采购商、投资人、合作伙伴聚集于此，线上、线下吸引了500余个国内外品牌参与，主题论坛有20余个国家和地区的近200名嘉宾参会演讲，国际参与度占比达到50%以上。

付晓辉表示，服贸会的平台更大、规模更高、层次更高、影响力更大，作为今年服贸会八大专题展之一，我们希望借助服贸会的平台能够进一步提升冬季运动的影响力，能让更多的人关注到冬季运动，为冬奥会的筹备举办营造一个良好的氛围。文/魏昕悦

(责编：李都也(实习生)、李栋)