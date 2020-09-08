"仅凭身份证 当天放款" 谨防贷款黑中介5个"定制圈套"

原标题：北京银保监局提醒谨防贷款“黑中介”

本报讯（记者 潘福达）“仅凭身份证，当天可放款”“无视黑白户，无条款贷款”“特殊渠道快速、低息贷款”……贷款“黑中介”打着吸睛幌子诱骗借款人，如果不注意辨别很容易上当受骗。北京银保监局昨天发布消费提示，提醒广大消费者务必提高警惕，谨防贷款“黑中介”的5个“定制圈套”。

这些圈套分别是“包装贷款”“无需审批”“贷前收费”“宣称有关系”和“洗白征信”。其中，“黑中介”谎称通过包装资料可以解决借款人“银行流水不够、收入不达标”等资质方面的困难。但当你拿着造假资料去申请贷款时，便存在很大的风险：一是资料造假被金融机构查出，结果自然是拒贷，还会被金融机构列入黑名单；二是个人信息泄露“被贷款”，相关资料可能被“黑中介”拿去申请贷款。

北京银保监局提示消费者：第一，花钱要理性，不要让个人贷变成“烧钱贷”。要树立正确的消费观，对自身的经济承受能力做出正确的判断，量入为出、理性借贷；不要忽视自身的实际收入水平，不计后果、盲目借贷，否则一旦资金断流，就容易陷入“黑中介”贷款的“定制圈套”。第二，借钱要正规，不要把“假李鬼”当成“真李逵”，辨别正规金融机构。第三，救济要理智，不要让中介贷变成“中介害”。如果不幸陷入“黑中介”贷款陷阱，切忌自乱阵脚，要学会用法律武器保护自己，寻求正确的救济渠道。消费者应保留相关证据，及时向公安机关进行报案。不要因为害怕，被“黑中介”恐吓、威胁，在陷阱中越陷越深，遭受财产损失和不法侵害。

(责编：李都也(实习生)、李栋)