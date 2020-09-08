外贸转型 解锁“关键动力”

本报记者 马婧

在服贸会上，中欧班列模型吸引了众多参观者。面对“一带一路”沿线各国跨境电商贸易合作需求的“大单”，中欧班列成为各国之间互联互通的重要纽带和桥梁。

在网上动动手指就能购买全球的优质商品，在直播间看到主播推荐的心仪好物就能立马下单，这样的购物体验离不开电子商务的发展。作为2020年中国国际服务贸易交易会的重要板块，2020中国电子商务大会9月5日至7日在国家会议中心举办。记者从大会获悉，中国已与全球22个国家建立了电子商务双边合作机制，电子商务从推动中国经济增长和新旧动能转换的“新动力”逐步成长为“关键动力”。

会上，商务部副部长钱克明介绍，今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，商务部会同有关部门，联合组织百余家电商企业共同举办第二届“双品网购节”，带动同期全国网络零售额超过4300亿元，同比增长20.8%，激发了市场活力。

数据显示，2019年,全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重上升到20.7%,对社零总额增长贡献率达到45.6%；电子商务从业人数超过5125万人。同时，跨境电商成为外贸转型升级新动能，全国跨境电商综合试验区扩容至105个。

钱克明同时也表示，当前，全球疫情持续蔓延，国际市场需求大幅萎缩，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，保护主义、单边主义等逆全球化思潮抬头。面对世界正在经历的百年未有之大变局，中国要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

自2011年至今，在商务部和北京市人民政府的共同支持下，中国电子商务大会已经连续举办十届。从“十二五”规划时期的交易规模翻两番，到“十三五”规划时期全面融入国民经济和覆盖社会发展各领域，中国电子商务发展与规范并举，质量与效益双优。

在首都北京，电子商务实现了跨越式发展。2019年，北京市网络零售额达到3366.3亿元，是2010年的28倍。2010年至2019年，北京网络零售额占社会消费品零售总额的比重从2%增至27.4%，今年上半年更是超过了30%；网络零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率10年间提高了79个百分点。

市商务局副局长刘梅英表示，近年来，国家大力支持跨境电商综试区建设，推动跨境电商新模式新业态加快发展，北京综试区建设也取得了积极成效，目前全市已培育15家跨境电商产业园，开设60家跨境电商体验店，在全球设立108个海外仓，形成覆盖亚、欧、美、非、大洋洲的全球化布局。今年1至7月，全市跨境电商零售进口额同比增长55%，其中网购保税进口额同比增长超120倍。

展望疫情后的电子商务发展前景，钱克明认为，“中国同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，将成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)