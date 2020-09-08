中国服务贸易协会顾问龙永图：疫情之后数字经济异军突起

本报讯（记者 孙杰）在昨天举行的2020年服贸会第三届“一带一路”服务贸易合作论坛上，中国服务贸易协会顾问、原外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图发表主旨演讲，展望疫情下数字经济的发展前景。
龙永图认为，疫情之后数字经济异军突起，是所有经济形态中最引人注目的。他认为，数字经济有利于人口多的国家加快发展，实现对发达国家的弯道超车，从而改变全球经济格局，这对整个新兴经济体是有利的。
数字经济是人口经济。由于数据成为像石油、电力一样的关键性要素，这就使人口众多、数据应用规模较大的国家将发展成为数字经济的优势国家。龙永图认为，这些年来，中国数字经济之所以发展很快，在很多领域处于领先地位，一个重要因素就是中国的人口世界第一。“人口多，加上数据收集的环境比较安全，这使中国成为全球数据大国。”
“中国的经验证明，人口大国能够成为数字经济大国。”他表示，印度、巴西、印尼、土耳其、越南、墨西哥、菲律宾等许多发展中国家也像中国一样是人口大国，这些国家人口都上亿，都可能成为将来的数字经济大国。数字经济使得发展中国家与发达国家的竞争中，获得了一个新优势，而这个新的优势将会改变全球经济发展的格局。
数字经济还是开放经济。由于数字经济核心是相互连接，就是说相互开放，只有实现开放政策的国家才能享受数字经济的红利，一个国家越开放数字经济越发展。令人遗憾的是，近年来全球贸易保护主义和单边主义盛行，对数字经济的发展造成了困难和障碍。
但龙永图认为，只要数字经济还存在和发展，就可以在很大程度上遏制贸易保护主义。这些年来，由于科学技术推动，全球化已使全世界形成“你中有我，我中有你”的产业链、供应链网络，这些网络不会因为一两个国家利用自己的行政力量被打破，也不可能因为这次疫情而切断。
“应该说全球化并没有逆转，全球化只是进入一个新的调整时期，在这个调整期间也有痛苦也有困难”。他相信，以科学技术为动力的全球化进程，一定会克服贸易保护主义和新冠疫情这样的天灾人祸，继续发展以数字经济为代表的开放性世界经济。
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