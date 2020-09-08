服贸会冬运板块探讨奥运遗产传承 服贸会冬运板块探讨奥运遗产传承

原标题：服贸会冬运板块探讨奥运遗产传承

2020年冬博会奥运城市发展论坛上，与会专家学者围绕本次论坛的主题“奥运遗产传承·新视角新机遇”进行研讨。本报记者 程功摄

9月6日，2020年中国国际服务贸易交易会冬季运动专题展之奥运城市发展论坛在国家会议中心举行，来自国际、国内的政府组织、官员、奥运城市官员、冬奥领域的专家学者，围绕“奥运遗产传承·新视角新机遇”，共同探讨了奥运遗产传承、冬奥城市规划与赛后场馆利用、冬奥城市国际合作交流等主题。

北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会专职副主席兼秘书长韩子荣发表了主题演讲，她表示，创造丰厚的冬奥遗产，为主办城市和广大民众带来长期、积极的收益，是北京冬奥会筹办工作的重要内容，也符合国际奥委会的改革精神。她说：“我们从筹办伊始就高度重视遗产工作，充分考虑冬奥遗产传承利用，制定实施了北京冬奥会遗产战略计划，注重从体育、经济、社会、文化、环境、城市发展和区域发展7个方面、35个领域规划、管理、创造和运用冬奥遗产，努力为主办城市留下宝贵财富，实现奥林匹克运动与城市发展的共赢。”

国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比在视频演讲中表示，奥运会是一次“7+17+20”的挑战，他说：“奥运会不仅是7年的艰难筹备、17天的赛事交付，还面临如何再为社会作出20年贡献的挑战，我认为北京正在实现这个目标。要知道，除了冬季，我们还有春、夏、秋季，如何让奥运遗产在这些季节中发挥作用是我们不可忽视的问题。如何建设基础性设施、如何将奥运遗产进行转型利用，都是我们应该思考的。奥运应发挥的作用是催化、加速一个城市或地区的发展，让民众更好享受发展成果。”

论坛最后举行了主题对话，首钢集团有限公司副总经理梁捷介绍了北京首钢园对奥运遗产的传承经验，她说：“2022北京冬奥组委办公地是由厂房改造而来、厂房外修建的滑雪大跳台将永久保存、由厂房改建的四块冰场将提供给中国国家队训练使用……我们已在园区内覆盖了5G信号，相关新型基础设施将为未来科技企业在园区内聚集提供便利。我们还在与北京奥运城市发展促进会合作，建设冬奥博物馆，讲述转型故事。我们作为一家深度参与冬奥的企业，首钢案例供大家借鉴。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)