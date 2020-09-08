冬奥契机铺就广阔市场 中国市场受全球企业青睐

本报记者 李远飞

还有500多天，北京冬奥会就将拉开大幕。按照冬奥会“前三年”和“后四年”是主办国冰雪竞技体育和群众冰雪体育快速发展期的规律，中国目前正处于这一历史机遇期当中。从去年国内有超2000万人次参与到滑雪运动当中，到国际知名滑雪运动品牌看好中国未来成为其最大市场，正在国家会议中心举行的2020中国国际服务贸易交易会冬季运动专题展传来的讯息让人激动不已。那么，如何在未来让中国参与滑雪运动的人数和与之相关的产业更加良性地发展，使举办北京冬奥会带来的契机影响更加久远呢？

“2000万人次”仍有上升空间

在北京冬奥会即将于2022年举办的大背景下，随着“带动三亿人参与冰雪运动”纲要的提出，近几年，中国冰雪运动的基础设施建设不断加快。据国家体育总局经济司司长刘扶民介绍，截至2019年年底，中国的滑雪场已经达到了770余座，比2018年同期增长了4.3%。

中国参与滑雪运动的人数也大幅度增加。“据不完全统计，去年我国有超过2000万人次参与滑雪运动，这与2018年的同期数据相比增长了16%。”刘扶民说，“随着我国冰雪运动‘南展西扩东进’战略的实施，冰雪消费的范围也在扩大，过去一些几乎不开展冰雪运动的地区，现在也建起了冰场和滑雪场。比方说融创文旅就在南方建了六个雪世界，他们预计在今年将会接待滑雪者450万人次。”

而日本国家旅游局北京办事处首席代表、所长齐藤敬一郎以1972年日本举办札幌冬奥会时的经验做出判断，在北京冬奥会举办后，“2000万人次”仍有不小的上升空间。“1972年札幌冬奥会后的20年间，日本由150万人次参与滑雪运动，增长到了800万人次，长了将近五倍。”他说，“那期间正值日本经济高速增长时期，想度过一个充实假日的人数大幅度增加，我认为中国目前也是这样的状况。2019年，中国已经有超过2000万人次参与到滑雪运动中来，这超过了日本的最高峰值，但相比中国的人口总数来看，未来显然还可以期待更多的人口参与其中。”

中国市场受全球企业青睐

冰雪企业对中国市场的重视度从今年服贸会冬季运动专题展的参展情况可见一斑。尽管有新冠肺炎疫情这个意外因素干扰，但据冬季运动专题展主办方之一IDG（国际数据集团）中国区副总裁张莉介绍，本届展会仍有超过200家国内外企业通过线上和线下的方式参展，其中国际企业的占比达到了62%以上。

“公司近年在中国的销售呈现稳步上升态势，尤其是近两三年增速非常快。”世界顶级单板滑雪装备商Burton（波顿）中国区市场部综合营销总监张宁博说，“虽然目前从我们公司在全球其他市场的销售情况看，中国市场还不是特别大，但从我们公司内部的定位，中国未来将是全球最大的单板滑雪市场，这只是个时间问题。”为此，Burton在北京开设了中国第一家直营店，如今上海的直营店也在装修中。“之前我们在国内以批发为主。”张宁博说，“直营店对于客户体验、品牌形象是非常重要的，每开一个店面，我们都会对店面形象、人工培训，包括售后服务进行完全把控，实际上这说明，我们更加重视中国市场了。”

而在铭星冰雪执行副总裁、首席运营官姜金根看来，未来几年中国冰雪运动的普及程度、冰雪爱好者的人群发展、专业从业人员的培养等都将得到长足发展，市场潜力巨大。他说：“将会有更多资金进入到冰雪产业的各个环节，包括基础设施、运营、培训等等，市场容量将进一步扩大。”

夯实基础促进良性发展

参与冰雪运动的人数增长，客观上为冰雪产业的发展带来了动力。但如何让冰雪运动的参与者变成冰雪运动的爱好者，尚雪体育总经理曹磊认为，这才是夯实冰雪人口基数，未来进一步助推冰雪产业发展的关键。他们的“爱上雪”项目是国际雪联全新开发的一套入门级滑雪培训课程和认证体系。曹磊说：“我们主要针对的是初学者，因为我们发现，目前中国75%的滑雪者都是初学者，如果滑雪体验不好，那么他们可能很快就不滑了，我们就是要对他们进行培训，提高他们的滑雪体验，让他们更多地参与滑雪，成为雪场的回头客。”尚雪体育还开发了一套可以在校园中开展的课程，解决了学校开展滑雪教学的器材问题、场地问题、交通问题等。“我们也是通过这样一种方式，希望提升我国的滑雪人口。”曹磊说，“未来，他们会成为真正的滑雪消费者，从而把‘金字塔底’夯实。”

而中奥清扬体育产业公司董事长王树延则通过打造滑雪体育小镇来提升人们参与滑雪运动的热情和体验。他说：“崇礼将举办冬奥会，现在已经具备了滑雪小镇的基础，在国外也是有非常好的案例可以借鉴的，比如法国的夏蒙尼、加拿大的惠斯勒都是通过举办冬奥会，变成一个旅游度假胜地。”但他表示，一个体育小镇要想可持续发展，一定要形成产业链。“帆船也好，皮划艇也好，滑雪也好，再小众的项目，要让一个地区形成好的就业和税收，形成良性发展，关键在运营。”王树延说，“除了体育专业人士，还要有金融专业人士、旅游专业人士，是一个跨界人才的组合，扶植产业链的发展，这是核心。”

在服贸会冬季运动板块，冬奥主题雕塑吸引参观者的目光。本报记者 武亦彬摄

(责编：李都也(实习生)、李栋)