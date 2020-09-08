证监会2.4亿重罚乐视网欺诈发行

历经近一年半的调查，乐视网（400084，目前简称“乐视退”）欺诈发行一案的处理结果最终落槌。9月7日晚间，乐视网在全国股转系统发布公告称，公司涉嫌信息披露违法、欺诈发行案已由证监会调查完毕，证监会决定对公司处以募集资金5%即2.4亿元罚款。
乐视网表示，公司于近日收到证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，根据公司违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；此外，对公司处以募集资金5%即2.4亿元罚款。北京商报记者了解到，此次立案调查还要追溯至2019年4月30日，彼时乐视网披露称，因公司及第一大股东贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司及贾跃亭进行立案调查。
如今，历时近一年半时间，乐视网最终收到了预罚单。但针对公司的信息披露违法以及欺诈发行行为，乐视网披露的《行政处罚及市场禁入事先告知书》中却并未展开叙述。
实际上，对于乐视网欺诈发行一事市场上早有猜疑，2017年参与乐视网IPO审核的多位前发审委委员被调查一事就引发了极大讨论。上海汉联律师事务所律师宋一欣对北京商报记者表示，“乐视网欺诈发行坐实之后，若公司控股股东被判定组织、指使从事欺诈发行行为，也将会被处以罚款，严重者还会被追究刑事责任，此外，中介机构也恐面临处罚”。“而相关投资者也可以以此提出索赔。”宋一欣如是说。
根据乐视网招股书显示，当时公司的主承销商为平安证券有限责任公司。
北京商报记者注意到，此次对乐视网欺诈发行的处罚已是新证券法出炉前的顶格处罚，而新证券法落地后已大幅提高了对证券违法行为的处罚力度，其中产生欺诈发行行为的，对单位的罚金由非法募集资金的1%-5%提高至20%-1倍；控股股东组织、指使从事欺诈发行行为的，最高处违法所得1倍的罚款，并增加控股股东、实际控制人组织、指使公司实施欺诈发行行为的刑事责任，将刑期上限由5年提高到15年。
另外，乐视网是否有能力支付欺诈发行这笔罚款也备受市场关注。据乐视网披露的2020年半年报，公司可随时用于支付的其他货币资金仅17.9万元。
回看乐视网目前境况，公司已被深交所摘牌。据了解，因2018年度经审计的归属于上市公司股东的期末净资产为负值，乐视网已自2019年5月13日起被暂停上市。之后公司披露的《2019年年度报告》显示，乐视网2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、期末净资产均为负值，且财务会计报告被大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，上述情形触及了终止上市条件。
2020年7月21日，乐视网正式被深交所予以摘牌，公司股价停留在了0.18元/股。彼时，乐视网表示，公司股票终止上市后，将进入股转系统进行股份转让，已聘请招商证券为代办机构，委托其办理股份重新确权、登记和托管手续，预计公司股票将在2020年9月21日前（含9月21日）开始在股转系统转让。针对相关问题，北京商报记者致电乐视网董秘办公室进行采访，但电话未有人接听。
据乐视网2020年半年报显示，自2020年以来，公司管理层尽力调整经营模式，提升运营效率，控制成本费用，使日常运营成本、CDN费用、人力成本有了大幅下降。但公司受历史大量关联应收和预付款项无法及时收回的影响，业务开展持续受阻，整体营收规模持续缩小，融资成本及摊提成本维持在较高水平，造成公司面临持续亏损的局面。
今年上半年乐视网实现营业收入约为1.42亿元，较去年同期减少41.58%；对应实现归属净利润为-2.69亿元，较去年同期增长97.32%；基本每股收益为-0.0674元，比去年同期增长97.32%。另外，截至今年上半年末，贾跃亭仍持有乐视网22.52%的股份，系第一大股东。
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