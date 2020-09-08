经济修复见效 8月出口继续正增长

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）继我国外贸出口连续4个月正增长后，8月外贸出口继续实现增长。据海关总署9月7日发布的进出口数据显示，8月我国外贸进出口2.88万亿元，增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%。
前8个月，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元，比去年同期下降0.6%，降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。
商务部研究院副研究员庞超然在接受北京商报记者采访时表示，前8个月外贸进出口同比降幅收窄，主要原因是国内率先实现复工复产，企业生产经营能力得到有效恢复；同时，部分国家疫情形势得到有效控制，外部需求得到回补；此外，政府在加大金融支持、畅通贸易循环方面的政策发挥了积极效果，对外贸易堵点痛点难点问题得到有效缓解。
值得一提的是，民营企业进出口9.21万亿元，增长8.5%。尽管外商投资企业进出口下降4.3%，但与前7个月的下降5%相比，降幅进一步收窄。
“民营企业比较有活力，生产的东西很多是必需品。疫情下，在必需品的供应方面，民营企业发挥了更大的作用，加上一系列支持措施，民营企业对于恢复国际市场供应也起了很大作用。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明对北京商报记者表示，“在外资企业方面，由于其他国家供应链受损，目前外资企业转移的速度放缓，进入中国的速度反而有所增加，使外资企业进出口降幅有所收窄。”
此外，我国坚持推动多边贸易，在与各国贸易往来中取得了一定成果。在中美贸易方面，与前7个月中美贸易总值下降3.3%的数据相比，前8个月中美贸易总值为2.42万亿元，下降0.4%，降幅收窄。其中，我国对美国出口1.87万亿元，下降0.5%；自美国进口5493.2亿元，增长0.2%；对美贸易顺差1.32万亿元，减少0.8%。
“由于保护主义问题和当地经济持续低迷，我国对美国出口下降，但进口同比增长，后者与中美第一阶段经贸协议执行有关。”庞超然说。
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