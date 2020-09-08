建国际数字化大都市 北京发布数字经济新政

随着5G引领的新基建渐行渐近，北京数字经济也开始全面提速。9月7日，在2020年中国国际服务贸易交易会上，北京发布了《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》等系列方案，为未来的数字经济发展指明了方向。

六条主线推进数字经济整体发展

据北京市经济和信息化局副局长姜广智介绍，《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》各部分内容均围绕基础设施建设、数字产业化、产业数字化、数据价值化、数字化治理规则、数字贸易发展等六条主线展开，力求体系化地推进北京数字经济的发展。

行动纲要总体要求提出，要体系化构建数字经济发展体制机制，全面提升基础设施支撑能力、技术产业协同创新能力、产业数字化转型能力、安全保障能力，坚决推动数据要素有序流动和培育数据交易市场，大胆探索关键领域对外开放以及跨境数据流动等新模式、新业态，积极稳妥推进与国际数字经济、数字贸易的规则对接，引领和赋能国内数字经济发展，将北京建设成国际数字化大都市、全球数字经济标杆城市。同时，《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》还提出三项保障措施，一是建立建全责权统一、分工明确的推动落实机制，二是加快制定相关支持政策，三是完善人才储备和培养机制。

五大功能定位国际大数据交易所

据北京市金融监管局副局长郝钢介绍，2019年北京数字经济竞争力指数全国第一。同时，北京市公共数据流通共享已初步完成，全市建成的金融公共数据专区涵盖了200万个主体的登记、纳税、社保等信息，这些信息形成了16亿条具有高价值的数据，以公共数据驱动商业数据的供给端，这种运营模式已经初步形成。

《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》规划设计了北京大数据交易基础设施的建设内容，明确了北京国际大数据交易所权威的数据信息登记平台、受到市场广泛认可的数据交易平台、覆盖全链条的数据运营管理服务平台、以数据为核心的金融创新服务平台、新技术驱动的数据金融科技平台五大功能定位。

郝钢表示，大数据交易所作为北京发展数字经济的重要基础设施，会整合整个数据要素资源，规范数据交易行为，推动数据要素的网络化共享、集约化整合、协同化开发和高效化利用，将带动数字经济产业链的快速发展，并形成以交易所为中心，连接上下游以及多元化市场参与者和中介服务机构的数字经济发展的新业态。

五方面重点打造数字贸易试验区

据北京市商务局副局长孙尧介绍，数字贸易试验区建设共包括打造三位一体的数字经济和数字贸易开放格局、探索试验区内跨境数据安全有序流动的发展路径等五个方面。在打造三位一体的数字经济和数字贸易开放格局方面，根据区位优势、产业基础和未来规划，立足中关村软件园国家数字服务出口基地，打造数字贸易港和数字经济新兴产业集群；立足朝阳金盏国际合作服务区，打造数字经济和数字贸易国际交往功能区；立足自贸区、大兴区大型机场片区，打造数字贸易综合服务平台。

此外，在试验区内探索开展跨境数据流动试点，分阶段推动跨境数据流动的有序开放，逐步构建跨境数据流动规则，不断扩大国际合作范围。

根据计划，商务局下一步将坚持新发展理念，联合相关部门，务实推进数字贸易先行先试政策落地，全力将北京打造成为国家服务业扩大开放综合示范区，推动自由贸易试验区建设，提升北京市在全球数字领域的先导性、话语权和影响力。

三大区域探索数据跨境流动试点

据北京市委网信办副主任张际介绍，北京市数据跨境流动安全管理试点工作将主要针对中关村软件园、金盏国际合作服务区、自贸区大兴机场片区区域，聚焦人工智能、生物医药、工业互联网、跨境电商等关键领域，立足企业数据跨境流动实际需求，开展政策创新、管理升级、服务优化等试点试行。

具体来看，试点工作将充分发挥北京科技创新资源优势，利用区块链、大数据等技术，加强数据跨境流动安全管理相关技术平台手段建设，全面提升信息化、智能化服务保障水平，为企业开展数据跨境联合运营提供安全可靠的技术手段，为支撑数字经济和数字贸易全球化发展，实现以数据为生产要素的数据跨境流动提供新思路新方案。

试点工作将建立管委会工作机制，负责安全管理试点有关重大问题研究、重大决策和重要工作统筹推进；组建专家支撑团队，为安全管理试点的机制、流程跟踪评估提供专业指导，明确试点运营机构；依托第三方专业力量承担试点的全流程组织、实施、保障等工作，围绕企业诉求和应用场景提供一对一管家服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)