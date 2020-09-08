26条举措明确未来10年发展目标 北京开启新一轮服务业扩大开放

7日，国务院正式发布《关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》（下称《工作方案》），明确北京要立足首都城市战略定位，服务国家重大战略，在风险可控前提下，精心组织，大胆实践，为全国服务业开放发展、创新发展提供示范引领。《工作方案》从四个方面推出26条具体举措，明确了北京未来10年的服务业扩大开放施工方向和目标。

《工作方案》指出，到2025年，基本健全以贸易便利、投资便利为重点的服务业扩大开放政策制度体系，市场化、法治化、国际化营商环境进一步优化，产业竞争力显著增强，风险防控有力有效，为全国服务业扩大开放提供更强的示范引领。到2030年，实现贸易自由便利、投资自由便利、资金跨境流动便利、人才从业便利、运输往来便利和数据安全有序流动，基本建成与国际高标准经贸规则相衔接的服务业开放体系，服务业经济规模和国际竞争力进入世界前列。

中国服务外包研究中心副研究员郑伟对《经济参考报》记者表示，此次国务院发布的《工作方案》，从重点领域扩大开放、重点园区示范发展、形成制度创新体系、优化要素供给等四个方面提出服务业扩大开放的26条具体举措，对推动北京市服务业进一步扩大开放，引领服务贸易高质量、创新发展，为国家服务业全面扩大开放试压试水、积累经验，具有重要意义。

商务部研究院副研究员庞超然在接受《经济参考报》记者采访时指出，自2015年北京市服务业扩大开放综合试点总体方案获批以来，随后2017年和2019年分别再获批两版方案。目前，该方案在前期先行先试形成制度创新的基础上，围绕全方位对外开放和服务业高质量发展提出了更多改革开放任务，这将为建设更高水平开放型经济新体制方面取得更多可复制可推广的经验，为全国服务业开放发展、创新发展发挥示范引领作用。

“方案围绕重点领域、重点区域、政策制度和关键要素流动的扩大开放做出了部署安排，并为确保服务业持续对外开放提供组织保障，这显示了政府持续扩大服务业开放的信心和决心，也为在更大范围、更广领域促进服务业开放提供了有效指引。”庞超然说。

在郑伟看来，2020年中国国际服务贸易交易会正在京举办，北京服务业扩大开放被寄予厚望。“深化北京市新一轮服务业扩大开放、建设国家服务业扩大开放综合示范区、设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区等，不仅是落实服贸会开放承诺的具体举措，更是推动我国服务业高质量发展，形成更高层次改革开放新格局的重要力量。”郑伟说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)