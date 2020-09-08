机构预测8月CPI涨幅或在2.4%左右

国家统计局将于9月9日（周三）公布8月居民消费价格指数（CPI）。多机构预测，尽管食品价格环比上涨，但翘尾因素的下行仍然占据主导，8月CPI将重回下行通道，涨幅或在2.4%左右。
“8月以来猪价较为平稳，蔬菜价格续升，但由于去年同期猪价跳升带来的高基数，我们预计8月CPI同比或回落至2.3%。”海通证券研究所首席经济学家姜超表示。
不少机构持类似观点。华创证券首席宏观分析师张瑜预计8月CPI回落至2.4%附近，她指出，8月翘尾因素为2.22%（前值2.93%），回落0.7个百分点，预计新涨价因素接近0.2%，其中主要归结于食品价格的上涨。供给端，由于天气因素等导致蔬菜受灾，且易腐难储，也对生猪养殖和运输造成阻碍。需求端，中秋国庆双节临近，备货需求较大。非食品价格方面，8月国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高85元和80元。
“预计当月猪肉CPI同比增速受高基数影响将快速下行，是拉动CPI走低的主要因素。其他食品分项中，8月菜价延续上涨态势，鲜菜CPI同比预计增长12%左右、较上月回升4个百分点以上。蛋类价格8月亦出现明显上涨，鲜果价格延续跌势。”中信建投证券首席分析师黄文涛表示。
大部分机构表示，尽管6至7月份受到洪涝等因素扰动，CPI同比回升，但全年回落趋势不改。
招商银行研究院宏观经济研究所所长谭卓表示，洪涝影响已显著消退，8月后洪涝对蔬菜价格的冲击大概率有所缓释。而猪肉供给大概率维持回升态势，猪肉价格也大概率趋于回落，并带动 CPI 中枢下行。
浙商证券首席经济学家李超表示，猪肉价格进一步上涨的空间有限，一方面，供给恢复速率已显著好于去年同期；另一方面，猪肉需求虽已显著回升，但难以强于去年同期水平。此外，今年已累计投放中央储备冻猪肉30次，且今年猪肉进口数量一直保持高位，额外的猪肉供给亦有助于稳定猪价预期。
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