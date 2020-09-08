【行走自贸区】陕西自贸区：融入“一带一路”建设打造内陆对外开放高地

“主动融入‘一带一路’建设，深化与沿线国家和地区的经济合作与人文交流，是国家赋予陕西自贸试验区的一项重要使命。”近日，陕西省商务厅党组成员、省自贸办副主任翟北秦在“行走自贸区”网络主题活动陕西自贸区云座谈会上表示，陕西自贸区紧扣自身战略定位，大胆试、大胆闯、自主改，为陕西省打造内陆改革开放高地注入了强劲动能。

中国（陕西）自由贸易试验区是我国第三批自由贸易试验区，于2017年4月1日揭牌运行，总面积119.95平方公里，涵盖中心片区、西安国际港务区片区和杨凌示范区片区。

几年来，陕西自贸区以制度创新为核心，不断加大改革力度，以不足全省1/1700的土地面积，创造了全省73%的进出口贸易额，吸引了全省3/5的外商投资企业，实际利用外资占到全省的近1/2，成为我国内陆改革开放新高地中的亮眼名片。

主动融入“一带一路” 建设建立双向投资合作园区

深化与“一带一路”沿线的经济合作与人文交流，陕西自贸区采取了哪些措施？

翟北秦介绍，一是推动建立双向投资合作园区。在陕西自贸区内建设“中欧”“中俄”等国际合作园区，聚集了一批世界知名企业；在俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦等设立生产基地、分销网络、物流园区，陕汽集团等陕西企业先后入驻。同时创新合作园区建设模式，在自贸试验区沣东新城建设“中俄丝路创新园”，采取“一园两地”模式，有效提升合作效果。

二是加快物流枢纽建设。创新开展一系列通关新模式，中欧班列实现了快速发展。7月24日，西安至基辅中欧班列开行后，中欧班列（西安）开行已达15国45个城市，开行线路15条，辐射范围实现了欧亚区域全覆盖。今年上半年，中欧班列（西安）共开行1667列，是去年同期的2倍；运送货物总重130.1万吨，是去年同期的1.9倍，开行量、货运量、图定班列数量稳居全国前列。

此外，陕西自贸区充分发挥第五航权政策优势，持续加密航线航班，截至6月底，陕西累计开通国际航线88条，通达全球36个国家74个主要枢纽和经济旅游城市。

三是不断拓展人文交流渠道。联合38个国家（地区）151所大学组成新丝绸之路大学联盟，打造国际高等教育合作交流平台；设立国际汉唐学院和中国书法学院，培养中国传统文化传播骨干力量；建设中医药养生双创小镇，推进中医药健康旅游发展；建设文化艺术品保税展示中心，落地海外文化艺术品的保税展览拍卖，依托全国首批文化出口基地，搭建“丝路汇”文化产品跨境电子商务平台，推进文化贸易出口。

借力“互联网+”优化营商环境不断激发市场活力

数据显示，上半年，陕西自贸试验区新设市场主体8194家（含外资企业30家），新增注册资本956.93亿元（含外资注册资本2770.27万美元），其中注册资本亿元以上企业达71家。

壮大市场主体规模，陕西自贸区是如何做到的？

翟北秦表示，今年上半年，陕西自贸区在做好常态化疫情防控工作的同时，不断优化自贸试验区营商环境，加大助企纾困力度，创新招商方式，不断激发市场活力。

首先是不断优化政务服务方式，为企业提供便利化服务。例如，创新“互联网＋政务服务”方式，实现政务服务“一网通办”“一窗通办”“掌上可办”“全域通办”；建立企业开办“综窗受理、后台流转、并联办理、一口发证”的新型综合服务模式，确保企业开办全流程“一件事”“一站式”办结。

其次是多措并举着力稳定市场主体。今年上半年，办事难、用工难、融资难、洽谈难、履约难是制约企业发展的突出问题，自贸试验区采取“不见面审批”，力解“办事难”，线上对接化解“用工难”，精准施策缓解“融资难”，网上招商破解“洽谈难”，法律援助助解“履约难”。通过这些方面的工作，有序推动企业复工复产，稳定了市场主体。

三是创新招商引资方式，不断拓宽引资渠道。聚焦重点产业采取“云洽谈”“云招商”等方式，从“面对面”到“屏对屏”加大招商引资力度，加速产业聚集。

创新教育合作机制 打造内陆对外开放高地

“自贸试验区先行先试，通过打造一流营商环境，吸引各个领域最优质的人才，聚集先进产业集群，打造内陆对外对外开放高地。”翟北秦说，为此，陕西自贸试验区一直高度重视人才的引进。

他表示，陕西自贸试验区自建设之初，就重视发挥科研院所、专家学者等“外脑”智库的作用，鼓励其为陕西自贸试验区建设建言献策。三年多来，陕西自贸试验区联合相关部门出台了相关政策吸引、聚集各领域优质人才。明年，陕西自贸区将重点研究人才引进工作，计划出台自贸试验区专项人才引进政策。

在翟北秦看来，教育领域的交流合作是陕西自贸试验区“一带一路”经济合作和人文交流的重要突破口。培养熟悉当地历史、文化、社情的留学生，为外贸企业“走出去”投资等提供了便利；培养外贸相关领域人才，为外贸企业发展提供了后备人才资源；通过办学拉近距离，搭建交流平台，为外贸企业的发展提供了更多市场机会。

他表示，海外办学是教育领域交流合作的一个重要手段，“海外办学不仅培养了大量的留学生，还拉近了和当地的距离，为外贸企业的人才培养提供诸多便利。”

(责编：杜燕飞、王醒)