【行走自贸区】陕西自贸试验区西安区域：深化合作交流 共享自贸红利

人民网北京9月8日电（记者王宇鹏）在近日举办的“行走自贸区”网络主题活动陕西自贸区云座谈会上，西安市商务局党组成员、中国（陕西）自由贸易试验区西安管理委员会专职副主任李群刚表示，西安片区依托区位、科教文卫等优势，按照共商、共建、共享的原则，不断健全政府对话、企业合作和民间互动，与“一带一路”沿线国家和地区开展多层次、多领域的合作。

陕西自贸区西安片区涵盖中心片区的高新功能区、经开功能区和西安国际港务区片区的国际港务功能区、浐灞功能区四个功能区，总面积71.61平方公里，占陕西自贸区面积的59.7%。

李群刚介绍，一是创新互联互通合作机制。全面推进中欧班列（西安）集结中心和陆海联运通道建设，“襄西欧、徐西欧、蚌西欧、冀西欧、厦西欧、唐西欧、永西欧”国际货运班列相继开行，集结中心建设织线成网；与天津、青岛、宁波等沿海港口合作开行了陆海联运班列，实现了与海上丝绸之路的无缝衔接。

目前，中欧班列长安号常态化开行15条干线通道，覆盖“一带一路”沿线44个国家和地区。今年上半年，中欧班列长安号共开行1667列，是去年同期的2倍；运送货物总重130.1万吨，是去年同期的1.9倍，开行量、货运量稳居全国前列。

二是深化国际产能合作。推进中欧国际合作产业园建设，带动博世、宝马、阿尔斯通等更多欧洲企业加大投资；建立哈萨克斯坦农产品原料基地、阿拉山口加工贸易集散中心，形成互为支撑、协同发展的中哈农业跨国合作体系。

三是搭建人文交流平台。国际文化交流中心项目已落地西安科技大市场，中意文化交流中心项目正在推进。通过设立“一带一路”国际商务中心、“一站式”国际企业综合服务平台，以经贸咨询、赴外培训、课题调研、商品展示、编印指南等方式，解决企业赴外发展的后顾之忧，累计惠及10万余人次。

四是共享自贸红利，带动协同发展。与深圳前海蛇口自贸片区等21个自贸片区，共同发起成立全国自贸片区创新联盟，加强改革创新协同；与三门峡市、兰州市建立联动发展机制，将西安区域创新经验向三门峡市和兰州市复制推广，在自贸试验区制度创新、区域协同、产业融合、平台共享和“一带一路”建设等方面共享经验，协同发展。

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