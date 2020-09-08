【行走自贸区】福建自贸区福州片区：跨境电商产业集聚 进出口逆势增三倍

人民网北京9月8日电（记者 杜燕飞）“2020年上半年，福建自贸区福州片区跨境电商进出口36亿元，同比增长3倍。”近日，在“行走自贸区”网络主题活动举行福建自贸区云座谈会上，福建自贸试验区福州片区管委会办公室主任黎发明如是说。
黎发明介绍说，跨境电商是福建自贸区福州片区发展较好的业态之一。年进口票数从2016年不足1万票发展到2019年的近600万票，年均2倍增长，主要得益于三个方面。
一是政府搭台，构建了完整的跨境电商服务体系。在政策方面，福州片区先后获批跨境电商保税进口试点城市和跨境电商综试区，同时出台跨境电商产业发展政策，让企业享受目前国内跨境电商开放、优惠的政策。在跨境电商体系方面，福州片区建成“一个平台”、“六个监管中心”、“一个综合园区”。在业务模式方面，实现了保税备货、跨境直邮、海运快件等多元化业务模式。
二是创新驱动，不断优化跨境电商营商环境。在通关方面，福州片区推出了“先理货、后报关”“批次进出集中申报”“跨境电商备案全程电子化”等举措，有效提高了物流周转效率，降低企业物流成本；在金融方面，针对中小微跨境电商企业融资难、资金压力大问题，福州海关在全国首创“同业联合担保”举措，允许由大公司向银行申请关税保函，提供给中小微企业办理通关事务。
三是招大引强，带动跨境电商产业集聚发展。在进口方面，福州片区引进网易考拉、菜鸟网络、京东、拼多多等跨境电商龙头企业，带动300多家跨境电商上下游企业积聚发展；在出口方面，引进eBay公司，打造eBay全球首个专属跨境电商产业园。
同时，建设21世纪海上丝绸之路重要经贸平台是福州片区三大战略定位之一。黎发明介绍，挂牌以来，福州片区在推动“一带一路”融合发展方面主要做了四方面工作。
一是促进“一带一路”互联互通。构建了海陆空“三位一体”的国际物流通道。在海运方面，江阴港开通26条外贸航线，其中“海丝”航线9条；在陆运方面，开通4条至江西、1条至四川成都的海铁联运班列，可将货物全程运输至“一带一路”国家；在空运方面，开通福州至莫斯科、巴黎等榕欧空中快线。
二是促进“一带一路”双向投资。在欧洲、东南亚等地聘请知名华商作为招商代表，吸引新加坡海洋能源公司、荷兰英孚教育集团等69个“一带一路”项目落地福州片区；建立对外投资一站式服务平台，推动宏东渔业在毛里塔尼亚建立我国境外最大的远洋渔业基地、万全物流在新加坡设立现代物流中心等78项境外投资，中方投资额17亿美元。
三是促进“一带一路”双向贸易。与欧盟、韩国、新加坡等42个国家和地区实现AEO互认。在37个国家和地区设立海外仓。澳洲百斯顿集团、美国宝曼公司在区内设立全球分拨中心。打造40多个“一带一路”国家进口商品展示馆，引进上万种进口商品。2019年进出口额180亿元，比挂牌前增长近1倍。
四是促进“一带一路”双向交流。与美国、巴西、法国等地自贸区建立友好合作关系，建立非公企业人员申办APEC商务旅行卡“绿色通道”，促进高层次人才和企业家更好走出去。
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