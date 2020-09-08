特别节目《时刻准备着》：传递军人荣耀 展现强国风采

2020年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，人民军队从抗日战争、解放战争、改革开放到伟大新时代一路走来，建立了伟大的历史功勋。在部队里，他们是好战士；在地方上，他们也是排头兵，即便光荣退役，熔铸在心中的热血军魂也永不熄灭。

为了致敬我国数千万退役军人，中央广播电视总台文艺节目中心于9月6日19:30分在央视综艺频道播出了特别节目《时刻准备着》。该节目以退伍军人“退役不褪色，建功新时代”为主线，分为“坚守”、“绽放”、“追寻”三个篇章，全方位、多角度展现退伍军人在部队、在地方继续服务群众的故事，为新兵树立榜样，也让观众感受到了中国军人不忘初心、牢记使命的精神。

节目播出当晚，除了收视率在同时段节目中位居前列，激动人心的节目内容也引发了不少网友热议，有网友感叹：“为中国军人点赞，是你们的负重前行换来了岁月静好。”更有不少退伍军人激发出心中的强烈共鸣，表示：“自入伍的那一天我就把自己交给了国家，也时刻准备着为国家利益牺牲一切。若有战，招必来。”

立足当下，关照时代，在宏大的叙事主题下，节目选择了将一位位具体鲜活的人物作为落脚点。“作为一名军人，就该上战场；作为一名护士，就该救死扶伤；作为一名党员，就该冲锋在前！虽然我此刻已经不是军人，但是依然希望以医务人员的身份参战。”这是原中国人民解放军海军第二军医大学附属长征医院的护士长，现浦南医院护理部副主任李晓静，写在抗“疫”请战书中的一段话。节目中，李晓静讲述了自己第三次请战，带领来自16个区48家医院的50位“娘子军”出征战“疫”一线的动人经历。据李晓静表示，她在武汉“身兼数职”，不仅是护士，还是清洁员、快递员、心理辅导员，甚至理发师。而回沪之后，她摘下了英雄的前缀，再次变回了一位先生的爱人、两个孩子的妈妈。在人民生命健康安全受到威胁时挺身而出，在国家遇到危难时冲锋在前、赴汤蹈火，待山河无恙悄然离去、默默守候，这或许就是军人的本色和使命。

除了逆行出征金银潭的李晓静，节目中还有10位来自不同历史时期、不同岗位的退伍军人接受了采访。他们中有全世界特高压800千伏带电作业第一人胡洪炜，从青丝到白发的大凉山支教老师谢彬蓉，21年守护一座城市的排爆专家张保国，《中国机长》原型刘传健，黄继光战友贾汝功，导弹兵王王忠心等。每一位老兵都用自己的方式，践行着退役时许下的“若有战，召必回”的铮铮誓言。而他们所传递的“不负军人铁血，不负家国河山”的大情怀、大精神，也成为了引发观众情感共鸣的内核动力。

同时，为了展现退役老兵“退役不褪色，建功新时代”的磅礴力量，彰显不惧一切强敌的英雄气概，节目组还举办了“若有战，召必回，战必胜”老兵入列宣誓仪式。现场，所有老兵在国旗的见证下，将拳拳报国之心印刻在退役时许下的“若有战，召必回”的铮铮誓言里，共同宣誓铭记军人本色，继续在地方发光放热，服务群众。

据悉，除了《时刻准备着》之外，近期中央广播电视总台文艺节目中心还推出了《海报里的英雄》、《苦难辉煌中的艺术陪伴》、《胜利时刻》、《向着胜利前进》、《我们的胜利》等6档纪念抗日战争胜利75周年系列节目。这些节目通过艺术作品鉴赏、访谈、歌曲等形式，带领观众重温抗战历史，感受火热爱国情怀。（夏晓伦）

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