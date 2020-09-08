电商热点：9月迎金秋消费季 机构预测生鲜电商交易规模将显著提升

人民网北京9月8日电 （记者夏晓伦）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：“2020年中国农民丰收节金秋消费季”大型系列活动启动；“共融 共建 共赢”2020中国电子商务大会在京开幕；艾瑞预测2023年生鲜电商市场交易规模或将超过8000亿元 。
1、农业农村部启动丰收节金秋消费季活动
9月1日至11月31日期间，农业农村部联合中华全国供销合作总社等单位举办“2020年中国农民丰收节金秋消费季”大型系列活动。由拼多多、中国优质农产品开发服务协会联合承办。本次活动将涵盖超过130个中国农产品区域公用品牌，覆盖“三区三州”各主要农产区以及540个刚摘帽的国家级贫困县相关农产区，在资金资源投入、覆盖产区面积、动员社会力量等方面，均超越往年。
2、“共融 共建 共赢”2020中国电子商务大会在京开幕
9月5日，“2020中国电子商务大会”在北京国家会议中心开幕。本届大会由商务部、北京市人民政府主办，商务部电子商务和信息化司、北京市商务局承办，以“共融·共建·共赢”为主题，邀请到国际组织、政府相关主管部门、行业组织、领军企业、权威专家深入探讨新时代背景下，电子商务新技术新模式带来的科技与生活、文化与消费、数字与实体的深度融合，举办电商扶贫、跨境电商、电商战“疫”、数字商务、电商新业态等五场专业论坛。
3、腾讯微视开展“丰收节”直播助农活动
9月7日，国务院农业农村部、中央广播电视总台、中华供销合作社总社联合腾讯公司（腾讯微视）共同举办中国农民丰收节金秋消费季县长话丰收助农带货直播活动。活动主要包括“县长话丰收助农带货直播”和“丰收大道特色农产品展示”两个环节，采用线上直播和线下展厅相结合的形式，将丰收节中出现的特色农产品推广至全国。
4、京东物流获2020中国服务示范案例奖
近日，2020年中国国际服务贸易交易会召开，京东物流的“5G智能物流园区”荣获2020年中国国际服务贸易交易会中国服务示范案例。同时，京东物流还联合电信集团共同发布《5G赋能未来物流》白皮书，为智能物流建设积极探索。2019年，京东物流与中国三大运营商全面结成5G战略合作，并在北京“亚洲一号”率先建设并落成国内首个5G智能物流示范园区。
5、菜鸟国际启动进口物流“三大升级” 备战今年双十一
近日，菜鸟国际宣布已启动进口物流“三大升级”，包括增设全球仓库、为新商家和新品提供专属通道、更大幅度让利，与全球商家共同备战年度最大的消费狂欢。菜鸟国际供应链总经理赵剑表示：“我们会提前锁定航空、海运和港口，确保所有商家备货如期抵达。疫情对全球货运带来不确定性，但菜鸟会提供100%的舱位保障，不让任何商家掉队。”
6、优酷“星直播”联合淘宝直播等探索明星直播新模式
9月7日，由阿里文娱旗下优酷“星直播”和大麦“平行麦现场”、淘宝直播以及合作伙伴大千一苇联合打造的“AM连连”直播活动正式官宣，优酷将开启“内容+电商”模式的一次全新探索。据悉，9月8日20:00，王菲、张靓颖、周深等嘉宾将走进优酷、淘宝直播间现场K歌，并与粉丝用户连麦合唱。在歌手演唱间隙，主播们将轮番出场推荐好货，并送出特价秒杀、红包雨、盲盒等几轮福利大奖。
7、8月全球热门移动应用收入：抖音及TikTok蝉联冠军
Sensor Tower商店情报数据显示，2020年8月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过8810万美元，是去年8月的6.3倍，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。其中，大约85%的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了7.8%的收入；土耳其市场排名第三，占1.4%。YouTube以超过8390万美元的收入，位列榜单第二名，腾讯视频位列第四。
8、艾瑞咨询：2023年生鲜电商市场交易规模或将超过8000亿元
艾瑞咨询近日发布的研究报告显示，2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元，较上一年增长36.7%。2020年受疫情影响，消费者对于生鲜到家的需求急速增长，生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升，预计到2023年，生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。
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