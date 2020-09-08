【行走自贸区】广西自贸区南宁片区：打造中国—东盟金融城

人民网北京9月8日电（记者 胡挹工）2019年8月30日，中国（广西）自由贸易试验区挂牌成立。南宁片区作为广西自由贸易试验区中三大片区之一，重点发展现代金融、智慧物流、数字经济、文化传媒等现代服务业，大力发展新兴制造产业，打造面向东盟的金融开放门户核心区和国际陆海贸易新通道重要节点。

“建设面向东盟的金融开放门户是党中央、国务院赋予广西改革发展的重大使命，是南宁片区发展的重中之重。”9月7日，中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会、南宁五象新区管理委员会副主任丁伟，在“行走自贸区”网络主题活动广西自贸区云座谈会上接受人民网记者采访时这样表示。他还告诉记者，一年来，南宁片区新增企业6050家（含外资企业44家），其中2020年新增企业4187家，约占三个片区新增企业数的70.8%；引进投资额亿元以上区外境内项目29个、投资额161.85亿元；商务口径实际利用外资8023万美元。

丁伟介绍，这一年多来，南宁片区紧紧抓住多重金融开放发展机遇，推进金融要素集聚发展，奋力奋力打造金融开放创新新高地。主要有以下几方面的做法：

一是制定支持政策。南宁市人民政府与广西壮族自治区地方金融监管局联合制定印发《广西建设面向东盟的金融开放门户南宁核心区建设规划（2019—2023年）》为南宁核心区建设提供切实遵循。同时，印发了金融开放门户建设的若干措施、自贸试验区南宁片区支持政策、加快集聚人才资源全面落实强首府战略若干措施、南宁片区支持人才发展若干措施等，为金融企业提供全方位支持政策。

二是推进金融招商项目。积极开展金融招商工作，引进优质金融资源，目前，中国—东盟金融城累计入驻金融机构（企业）134家，其中今年新增入驻74家，远超历年总数。推动中国银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行等在南宁片区设立自贸区支行，中银香港东南亚业务营运中心、中国太平保险集团东盟保险服务中心、深交所广西服务基地、上交所资本市场服务广西基地等重点项目相继落地。

三是建设金融发展平台。为拓展跨境金融服务的深度和广度，建设了一批开放度高的功能性平台。南宁获批成为保险创新综合示范区、绿色金融改革创新示范区的创建城市；建设中国—东盟金融合作学院，为金融创新提供智力支持；中银香港东南亚业务营运中心成为区域化管理的核心内容之一；中国太平保险集团东盟保险服务中心成为该集团开展跨境合作的重要国际化平台；还有，深圳、上海证券交易所在片区设立了广西服务基地，将打造资本市场广西样本；等等。这些平台的建设，加快南宁片区金融创新发展。

四是抓好改革创新事项。目前，南宁片区初步形成可复制推广创新事项 41项（包括全国首创13 项，广西首创 28项），重要创新案例 29 项。合作成立了广西（南宁）金融创新联合实验室，推动NRA账户便利化创新、陆海新通道跨境金融创新、“债券通”业务等一系列创新成果落地。南宁片区金融创新指数在全国43个自贸试验（片）区排名第16位，在第四批19个片区中排名第2位，仅次于苏州。

同时，南宁片区还进一步优化金融发展环境。在基础设施配套方面，南宁核心区117栋高层建筑累计完成封顶101栋，为金融企业入驻提供了充足发展空间；配备金融人才公寓，为金融企业高级管理人员和金融人才提供在地服务住房保障。成立金融城运营公司，为金融企业入驻提供一站式全方位跟踪服务，确保企业“引得进，留得住，发展好”。

下一步，南宁片区将继续围绕面向东盟的金融开放门户和自由贸易试验区建设总体方案的要求，进一步强化金融创新，支持入驻金融企业做大做强，提升金融服务实体经济的能力和水平；持之以恒优化金融营商环境和发展环境，盯紧重大招商项目精准招商，推动更多金融资源集聚，加快打造中国—东盟金融城。

(责编：胡挹工、刘佳)