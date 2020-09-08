【行走自贸区】广西自贸区钦州港片区：打造中国—东盟合作示范区

人民网北京9月8日电（记者 胡挹工）2019年8月30日，中国（广西）自由贸易试验区挂牌成立。钦州港片区是广西自贸区三个片区中唯一临海、面积最大的片区，占广西自贸区近一半，致力于建设“一港两区”，即建设国际陆海贸易新通道门户港、发展向海经济产业集聚区、打造中国—东盟合作示范区。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会、中马钦州产业园区管理委员会副主任莫福文在接受人民网记者采访时表示，钦州港片区将畅通国际陆海新通道，积极打造枢纽经济新高地。

莫符文介绍，一年以来，钦州港片区全力推动以海铁联运“一次委托、一口报价、一单到底、一箱到底、一票结算”等为重点的国际门户港服务模式创新。相比2019年，钦州港进口整体通关时间压缩54.13%；出口整体通关压缩87.81%；货物进口、出口中介服务收费分别下降25%、21%，逐步接近上海港、宁波港等国内一流港口收费水平。

目前，钦州港已建成10万吨级集装箱泊位8个，开通集装箱航线49条，基本实现国内和东盟国家主要港口全覆盖，并开通钦州港至重庆、成都、兰州等7条常态化海铁联运班列，成为西部陆海新通道主通道、中欧班列海铁联运枢纽重要港口。今年前7月，在全国港口货量普遍下跌的情况下，钦州港累计完成港口货物吞吐量7679万吨，同比增长15.2%；集装箱完成195.4万标箱，同比增长28.8%；西部陆海新通道班列完成2109列，同比增长80%。

向海经济集聚区初具规模，经济发展劲头强劲。记者了解到，今年上半年，钦州港片区投资700亿元的广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目有5500多人在现场“大会战”，还运用了世界最大、国内仅有两台的4000吨级履带式起重机，为打造面向东盟的绿色高端化工新材料产业基地按下快进键。目前，钦州港片区已有13个“双百双新”产业项目落户并开工建设，项目总投资2026亿元。

“两国双园”国际产能合作取得新突破，中国—东盟共赢发展迈上新台阶。广西自贸区最大的特点是面向东盟，钦州港片区最大的优势就是拥有中马“两国双园”。莫福文表示，钦州港片区专门设立了联合理事会秘书处（对外合作交流局），深化“两国双园”日常联络和互动发展，支持燕窝、榴莲、棕榈油等马来西亚优势产品贸易，成功推动马来西亚毛燕于2019年11月实现首次输华，目前已有12家中外燕窝企业入驻燕窝加工贸易基地，基地年加工燕窝能力可达500吨、产值100亿。

下一步，钦州港片区将加大改革力度，探索建立与东盟合作新模式新机制，打造中国—东盟自贸区“升级版”的试验田。

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