【行走自贸区】广西自贸区：陆海联动 积极引领中国—东盟开放合作局面

人民网北京9月8日电（记者 胡挹工）2019年8月30日，中国（广西）自由贸易试验区正式挂牌成立。在我国自贸试验区体系中，广西自贸试验区是我国唯一一个陆海联动、引领东盟开放合作的高标准高质量自由贸易园区，也是我国在少数民族自治区设立的第一个自贸试验区。
9月7日，在“行走自贸区”网络主题活动云座谈上，广西壮族自治区商务厅党组成员、副厅长谭志武介绍，广西自贸试验区着力建设西南中南西北出海口、面向东盟的国际陆海贸易新通道，形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。
谭志武说，自贸试验区建设的政策框架和制度体系已基本建立，给予入区企业最优惠的政策支持。目前，出台了《促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展的支持政策》30条，在税收优惠、人才支持等方面等给予最优惠的政策。同时，配套出台《中国（广西）自由贸易试验区财税政策兑现操作办法》，建立支持政策兑现工作机制。
目前，自贸区正统筹中央博士团组团式服务，推进《中国（广西）自由贸易试验区条例》立法工作，促进和保障自贸试验区建设。
截止目前，广西自贸试验区120项试点任务已完成58项，总体完成率接近50%。其中24项试点任务取得显著成效；34项取得阶段性成效。二是鼓励、推动各部门、各片区“大胆试、大胆闯、自主改”，主动推进一批改革试点。三是认真总结、遴选可复制可推广经验。已向商务部申报全国第四批“创新实践案例”14项。
谭志武还介绍，自贸区引领中国—东盟开放合作的局面正在形成。已完成的改革试点任务中很多具有鲜明的东盟开放合作特色，如广西自贸试验区推动互市贸易创新，实现边民互市通关作业无纸化100%覆盖，边民互市进口落地加工为“口岸经济”发展提供新动力。
中国—东盟信息港、面向东盟金融开放门户等一批国家开发开放平台正在加快建设。有序推进中国—东盟大宗商品交易中心和中国—东盟经贸中心项目。中马“两国双园”跨国自由贸易、金融合作等跨境合作不断深化。
面向东盟开放的产业也正在形成。自贸区策划30项重大创新示范项目，2020年重点落实12项重大创新示范项目，推动打造面向东盟的跨境产业链。如以中马“两国双园”为依托打造汽车产业链；发展北部湾港保税油业务项目，推动通关、航运、支持政策等系统集成创新。
今年上半年，广西自贸试验区搭乘“三企入桂”的东风，建立重点招商项目库、企业名录库，赴粤港澳大湾区、长三角等重点地区招商，签约项目70个，承诺投资额近90亿元。自贸试验区挂牌时，区内企业不到3000家，一年新设企业达10561家，其中外资企业85家，日均登记企业数量是挂牌前的3倍；实际利用外资超1.4亿美元，占广西同期的14%；外贸进出口超1308亿元，占广西同期的31%。广西北部湾港逆势大幅上涨，货物吞吐量、集装箱吞吐量均保持了两位数增长，集装箱吞吐量增速位居全国第一。
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