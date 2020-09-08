服务贸易和服务外包引领中国融入全球价值链中高端

人民网北京9月8日电 （记者乔雪峰） 9月8日，北京市商务局巡视员侯明迪在智慧服务贸易峰会暨软件与信息服务国际企业对接会上表示，随着社会信息化、贸易数字化的发展，服务贸易和服务外包已经成为中国经济新增长的基础与引擎，是引领中国融入全球价值链中高端的重要路径，在形成产业升级的新支点、外贸增长的新亮点、现代服务业发展的新引擎和扩大就业的新渠道等方面具有越来越重要的地位。

侯明迪指出，2019年我国服务贸易总额达到5.4万亿人民币，增长2.8%，逆差减少1760亿人民币，服务外包执行额首次突破1万亿元，离岸服务外包执行额增长11.8%，对稳外贸发挥重要作用。

据介绍，本届峰会作为2020年中国国际服务贸易交易会的重要分论坛之一，为助推服务外包企业深入垂直行业领域发挥重要作用，也为服务外包企业搭建起行业跨界的互动平台。

北京市海淀区人民政府副区长林航在峰会上表示，2020年上半年，面对疫情冲击，海淀区服务业扩大开放工作持续推进，产业整体表现出强劲的韧性，新业态、新模式逆势萌发，其中以大信息产业代表的数字经济支柱作用显著，成为经济逆势上扬的压舱石之一。

林航指出，下一步将积极打造数字贸易港和跨国数字经济新兴产业集群建设，探索中央、市、区三级联动监管，主动参与国际数字贸易规则合作和资质互认，在数据安全、隐私保护等领域，以监管沙箱的模式进行试点，鼓励国际数字贸易双向开放、合作共赢。

“后疫情时代，数字化转型、云服务发展将会加速。”服务外包企业协会理事长钟明博在峰会上表示，由于云服务的普及，以5G为代表的新型基础设施建设也会加速。

钟明博表示，大数据和人工智能技术的应用也会进一步加强，而且不仅仅是在中国，一定是全球化趋势。但是同时对数字资产管制可能也会加强。另外，高端制造业的服务化也会加速。

据介绍，本届峰会突破“面对面”地域限制，实现“屏对屏”的互动交流，线下会场重点面向境内外疫情低风险地区行业嘉宾，对于无法到场的境外嘉宾、行业客户等提供在线参会。

此外，峰会还提供了新技术与新产品展示，多家企业在峰会上展示了机器人、人工智能、大数据等新技术在行业领域应用的最新成果。

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