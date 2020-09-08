创新层出不穷 我国金融科技进入安全发展新时代

《中国金融科技安全发展报告2020》在京发布

人民网北京9月8日电 （记者乔雪峰） 9月8日，在2020年中国国际服务贸易交易会上，北京金融科技成果专场发布会召开并发布了《中国金融科技安全发展报告2020》（以下简称“报告”）。

报告指出，当前，金融科技已进入安全发展的新时代，金融科技创新层出不穷，开启了从自发探索到规划发展、从零星开拓到系统构架的转型。同时，监管科技逐渐从合规管理转向主动防控，有关监管政策和措施也在创新中不断完善。

随着我国金融服务业开放不断前行，开放领域不断拓宽，在构建适应开放型经济新体制和国内国际双循环新发展格局的进程中，加强统筹规划，防控系统性金融风险，确保金融安全健康发展显得尤为重要，金融越开放、越创新，越需要强调金融安全。

报告认为，我国金融科技发展已开启从自发探索到规划发展、从零星开拓到系统构架的转型。与此同时，监管科技逐渐从合规管理转向主动防控。加强金融科技统筹规划，需要大力发展监管科技、风控科技、安全科技，有助于金融科技的健康有序发展。

报告提出，进一步加快金融安全产业布局，完善金融科技安全法制，把有关法律制度当成基础设施的重要组成部分来建设。针对互联网金融发展过程中的问题，有针对性的补短板，更加系统的进行制度安排。

报告还指出，在新一轮技术革命和产业变革背景下，维护金融安全，既需要技术创新，也需要制度保障，还需要人才保障。相比之下，人才储备还非常不足，相应的制度安排依然有待进一步完善。报告认为对于金融科技的安全发展，需要用历史的眼光，站在更高的维度进行思考。

据介绍，该报告由中国互联网金融协会、北京市地方金融监督管理局等六家单位联合策划，至今已连续五年进行公开发布。《报告》从金融科技发展的历史阶段、发展现状、面临的问题，到发展趋势，记录了我国“十三五”规划实施进程中金融科技创新与安全发展的历史轨迹。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)