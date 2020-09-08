国产手机品牌加码“长赛道” 构建影像内容生态

“望向窗外，你见到的是什么？是每个值得铭记的瞬间，用力生活的人们，用心去爱，在勇敢探索，坚持梦想……用影像记录生活，察觉每个在光影里发生的故事……”
在9月7日举行的“vivo影像+ 媒体发布会”上，一部体现人文影像的宣传片，唤起了现场观众的情感共鸣，激发了对美好影像的感知。
“这就是人文的力量。”vivo品牌总经理张琳如此表示，人文不是一句广告词，而是回归真实用户的视角，去记录人的情感和文化，关注现实与当下，以及那些具体、鲜活、充满细节的真实故事，正是它们，让我们与更宽广的群体联接，产生共鸣。
联手《国家地理》 进一步推动手机影像发展
影像化时代下，手机承载了表达的更多可能。在发布会上，vivo宣布与《国家地理》达成战略合作，共同启动2020年度“vivo影像+ 手机摄影大赛”。《国家地理》杂志关注社会、历史、世界各地的风土人情，是世界各地摄影新闻记者梦想发布自己照片的地方。
vivo宣布与国家地理达成战略合作。
据了解，此次大赛是全球性的手机摄影比赛，集作品征集、线下影展、国际摄影赛事申报等系列手机创作支持于一身，更有世界顶尖摄影大师和影像权威专家评审助阵。
对此，国家地理品牌总监王雁在发布会上表示，《国家地理》一直以优秀的内容呈现对生命与世界的关怀，基于共同的人文理念，《国家地理》与vivo携手，希望通过此次合作，进一步推动手机影像发展。
张琳也表示， vivo不断探索未来影像创作的边界，探索智能手机如何给予影像创作更多表现形式和理念上的支持，积极参与到影像表达的文化实践中，“因此，vivo选择与同样具备人文关怀和影像追求的《国家地理》携手，共同传达“悦影悦心”的精神内核。”
张琳还介绍，vivo还协同与《国家地理》常年合作的影像创作者，Steve McCurry（史蒂文·麦柯里）、Michael Halsband（迈克·哈斯班德）等世界顶尖摄影大师，共同探索手机影像的标准。
有业内人士分析认为，此次双方的合作，无论是从标准，还是从技术本身来说，都将给手机影像发展带来积极的推动意义。
布局长赛道 探索手机影像更多可能
今年是真正的5G普及元年，大部分企业都在“加码”研发投入，布局符合自身发展的赛道，应对新技术变革周期与新市场格局。
vivo高级副总裁、首席营销官倪旭东曾表示：“有的技术很快就会到达上限，比如屏幕指纹从体验角度来看就完全能满足消费者的需求，这就是一个短的赛道。但有一些技术，比如说拍照，可能需要很长的路径，因为它是既需要软件又需要硬件的结合，可以说是一个长的赛道。”
vivo影像产品总监李卓也认为，影像的推广也不是一蹴而就的，“我们去看行业那些知名的百年品牌，都是经历了相当长的时间来建立自己的口碑和公众认知。同时，影像沟通也不是简单的技术沟通和产品沟通，而是情感的链接。虽然这个链接的建立会很慢，但却十分扎实和牢固。所以，对影像的追求一定应是坚持不懈的。”
vivo品牌总经理张琳介绍vivo影像+版图。
据李卓介绍，vivo影像研发中心团队规模已超过700人，这批专业摄影认知和研发团队，致力于专业影像技术的开发和转化，让用户在功能、场景、时间上不受限制、拍出超预期的照片，获得愉悦的产品体验。
与《国家地理》的战略合作，也是vivo布局影像长赛道的一部分，是其围绕“影像+”战略规划的重要实践。
记者在现场了解到，vivo还围绕“影像+”进行了更多的实践和探索：“vivo影像+ 手机摄影学院”是vivo开设的公益性的影像教育窗口，让更多人学会发现、理解、传达手机影像的人文精神；“vivo影像+ 摄影师联盟”则旨在与全球创作者同行，在共创中，探索手机影像的更多可能，并最终反哺到vivo影像的技术与美学发展中……
“‘vivo影像+’的诞生是基于vivo多年在影像技术上的深耕与影像表达上的文化实践。技术上，vivo希望赋予人们更好的表达工具；文化上，希望能与创作者共创更多人文内容。未来，我们依托上述核心板块，将构建一个集内容共创、公共教育和技术、美学探索于一体的内容生态。”张琳向记者表达了对“vivo影像+”的愿景。
对于手机影像未来的发展，张琳则给出了自己的一个判断：“未来的手机影像，一定是超越参数本身的，应该是更有亲和力的表达。vivo也将逐步勾勒出手机影像在美学与文化上的意义，这也是更符合大众人群价值的方向。”
“不看购买的竞争力，看产品的满意度”
从消费者导向出发的影像理念，是vivo品牌差异性的重要标志。
一直以来，购买竞争力都是厂商追求产品利润最大化的主要方向，但在张琳看来，vivo布局影像长赛道，看的并不是产品本身的购买竞争力，而是消费者对于产品的满意度。他说：“vivo是一切以消费者为导向的品牌，vivo影像的核心追求是‘为消费者创造愉悦的影像体验’。”
对此，vivo 做了大量的调查研究工作。从2016年底至今，vivo用了三年多的时间与消费者深入沟通，走访了分布在全国的55个城镇，累计开展100多场民族志研究，数百场深度访谈以及数不清的用户测试，覆盖了从普通人到专业摄影师、导演等超10000名不同职业、年龄的消费者。
“通过大量的消费者研究，我们发现影像对于消费者具有两重意义：对客观世界的记录与还原，代表我们理性的一面，展现我们与身边这个世界的关系；主观世界的表达，是我们内心情感的映射，表达我们对自己与世界的理解和期望，它是感性的一面，是超越真实世界的。”李卓表示。
那么，vivo影像的核心研究课题是什么？李卓在发布会现场也给出了答案：就是如何将影像的各种功能、效果、操作乃至流畅性、稳定性等多维元素与消费者的体验结合，确保这种体验是符合消费者预期，并且愉悦。
vivo影像产品总监李卓介绍影像技术长线规划。
对于vivo影像的长线规划，业内也十分关注。李卓介绍，未来，vivo将重点布局夜景、人像、色彩、测光、运动、HDR等方向，基于用户层面的洞察不断创新，丰富手机行业影像的技术维度，推动手机影像的更高标准。
为此，vivo正积极进行技术储备。李卓还特别透露，vivo已秘密开发1年之久的首款采用RGBW排列的全新感光元件。其感光效率比传统的RGGB排列提升160%，有望将智能手机的感光能力推升至新的境界，在各种不利光线条件下提供更纯净、清晰的成像效果。
“我们所有的努力都是为了让vivo手机成为消费者的创作工具，让所有消费者都能摆脱功能、场景、时间的限制，获得愉悦的影像体验。” vivo影像产品高级总监汤青良向记者表达了自己的期望。
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