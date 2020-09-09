商务部：外商投资产业目录将大幅增加鼓励条目

新华社厦门9月8日电（记者李慧颖、付敏）商务部副部长王受文8日在出席“云上投洽会”上线仪式时表示，商务部正加快推进修订鼓励外商投资产业目录的相关工作，将大幅增加鼓励的条目，支持更多外资企业享受到相关的优惠政策。

“云上投洽会”是中国国际投资贸易洽谈会组委会为积极应对新冠肺炎疫情影响，坚决贯彻落实中央关于稳外贸稳外资的工作部署和“创新展会服务模式”新要求采取的重要举措。通过与阿里巴巴集团合作，对已建设并运营十年的“网上投洽会”进行升级，使用新技术、赋予新内容、引入新机制，建立全新云投资促进平台——“云上投洽会”，开启线上线下融合新模式，使“永不落幕的投洽会”展现新的面貌。

王受文在上线仪式上表示，今年以来，新冠肺炎疫情全球流行，世界经济低迷，保护主义、单边主义上升，全球市场需求不足，国际投资合作方面面临着严峻复杂的形势。国务院出台一系列稳外贸稳外资政策举措，切实为企业纾困解难，帮助企业从危机中寻求新的机会，在变局中开拓新的局面。

数据显示，今年前七个月全国实际使用外资5356亿元人民币，同比增长0.5%，一批重大外资项目加快落地，7月当月实际使用外资同比增长15.8%，连续四个月实现单月吸收外资正增长。

王受文强调，商务部将继续落实好外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资的范围，让更多外资企业分享中国市场、中国机遇。同时将进一步建立健全外商投资服务体系，帮助解决外资企业运行中的困难和问题，切实落实好外商投资法及其配套的规定，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

“我们将加紧推动各项政策措施落地见效，坚决稳住外贸外资基本盘，以高水平对外开放打造国际合作和竞争的新优势，推动形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。”王受文说。

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