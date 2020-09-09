8月CPI同比涨幅料回落，后期粮价将成扰动因素？

中新网客户端北京9月9日电(记者 谢艺观)8月份，“牛肉价格连涨9周”、“鸡蛋价格不淡定”等话题相继引发关注，9日国家统计局将公布8月全国居民消费价格指数(CPI)，8月CPI同比涨幅继续回落还是有所回升，即将揭晓。
资料图：市民在大连市东特购物广场沃尔玛周水前店购物。 中新社记者 杨毅 摄
8月CPI同比涨幅或回落
“二师兄”身价继续上涨，“火箭蛋”卷土重来，蔬菜价格跟涨下，7月CPI同比上涨2.7%，涨幅较前月扩大0.2个百分点。
对于8月CPI同比涨幅情况，据Wind统计，18家机构对8月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。其中，预测的最大值为2.6%，最小值为2.2%。若上述平均预测值兑现，8月CPI涨幅将较7月有所缩小，但仍继续处于“2时代”。
农业农村部监测显示，8月份“农产品批发价格200指数”为119.58，环比上升3.20个点；同比上升7.96个点。
具体来看，猪肉批发均价环比上涨0.7%，同比上升69.8%，涨幅大幅减弱。但“牛魔王”“羊贵妃”发力，牛肉批发均价环比上升2.2%，同比上升16.2%；羊肉批发均价环比上升2.5%，同比上升10.7%。另，蔬菜批发均价环比上涨7.2%，同比上涨9.1%。
“8月以来食品价格涨势减弱，周频的食用农产品价格指数先升后降。猪肉价格环比走稳，同比涨幅显著收窄。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，7月食品价格上涨与南方大面积水灾有关，8月中下旬得到缓解。
“8月翘尾因素下降0.7个百分点，缓解当前CPI同比上涨压力。综合以上因素，预计8月CPI同比涨幅收窄，可能在2.1%-2.5%之间，取中值为2.3%。”刘学智指出。
CPI涨幅未来走势如何？
据商务部监测，8月31日至9月6日，全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.1%。其中，粮油价格总体平稳，肉类价格稳中有降，猪肉批发价格下降0.2%。禽产品价格稳中略降，水产品价格小幅回落，30种蔬菜平均批发价格上涨0.6%，6种水果平均批发价格下降0.3%。
未来一段时间，CPI同比涨幅是否会继续回落？
对此，北京大学经济学院教授曹和平告诉中新网记者，预计9月份CPI涨幅会稳中有落，但四季度中，不排除有单月涨幅逼近3%的可能。
在国金证券分析师边泉水看来，7月CPI涨幅小幅反弹不改下半年物价逐步回落的大趋势，虽然涨价因素可能带来同比一定程度的上升，但按照季节性和基数效应推断，CPI同比将逐季回落。
值得注意的是，新冠肺炎疫情及南方大雨之后，小麦、粳稻等主粮与大豆、玉米等饲料粮价格出现了一定程度的上涨，引发了市场对于粮食通胀的担忧。
对此，国海证券分析师靳毅表示，粮食价格向CPI的传导有两个路径：一是主粮价格直接作用于CPI粮食项(占CPI总权重2%)。二是饲料粮价格推升生猪养殖成本，最终作用于猪肉价格和CPI猪肉项。“但当前政府主粮库存高企，生猪养殖利润丰厚，将阻碍两个路径中粮食价格向CPI的传导，因此今年和明年粮价不太可能成为扰动CPI趋势的主要因素。”
“食品价格中最主要的还是粮食。中国已连续5年粮食生产稳定在1.3万亿斤以上，目前看粮食库存比较充足。今年夏粮产量也比上年增长0.9%。”国家统计局新闻发言人付凌晖表示，这些年农业投入逐步增加，粮食稳定有较好的基础，全年食品价格保持稳定是有基础、有条件的。(完)
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