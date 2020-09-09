发力打造全球服务贸易新标杆（锐财经）

9月7日，来自贵州台江县的苗族绣娘在服贸会互动展上交流。

新华社记者 张玉薇摄

9月8日，顺华空竹展台参展人员在服贸会上展示自制空竹。

新华社记者 张笑宇摄

“打造国家服务业扩大开放综合示范区”“设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区”……此次服贸会上北京被赋予更多使命，让北京成为外界观察中国更高层次改革开放新格局的窗口。9月7日，国务院公布原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。中国高水平对外开放正形成新的格局。

顶层设计全面发布

北京市对外开放一系列顶层设计正接连出炉。

9月7日发布的《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020—2022年）》提出要体系化构建数字经济发展体制机制，聚焦“基础设施建设、数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化和数字贸易发展”六大方向。根据这份纲要，到2022年，北京市数字经济增加值占地区GDP比重将达到55%，北京将被打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区。

与此同时，《北京市关于打造数字贸易试验区实施方案》提出以数字贸易试验区建设为抓手，以实现跨境数据安全有序流动为着眼点，着力推进规则探索、创新政策举措、破解制度瓶颈。《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》显示，北京国际大数据交易所将整合数据要素资源、规范数据交易行为，推动数据要素的网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用，引导数据要素向先进生产力集聚，助力北京产业升级和经济高质量发展。

北京市社科院经济研究所所长杨松对本报记者表示，让北京在中国服务业开放中发挥引领作用，并探索设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，这些都根植于北京的经济结构和城市特征。

“北京不仅拥有众多高校、科研院所、医疗机构、文化企业，而且第三产业在地区经济中占比超过八成，服务业基础在全国范围看都是最领先的。近年来北京还主动推促经济转型，淘汰了一批低端加工制造和粗放型商贸流通产业。这些都为北京通过服务业及数字经济探索对外开放奠定了基础。”杨松说。

充分用好首都优势

从数据来看，北京“以数字谋开放”确实底气很足。2019年，北京市数字经济增加值占GDP比重超过50%，位居全国首位；软件和信息服务业产业规模达13464.2亿元，同比增长14.4%。

“一方面，北京在云计算、大数据、人工智能、区块链、网络安全等相关技术支撑产业的发展水平领先全国；另一方面，北京落地工业互联网标识解析国家顶级节点、国家工业互联网大数据中心等基础设施，成为全国工业互联网发展高地。”杨松说，尽管疫情一定程度上阻隔了人们的交流，但北京在“产业数字化”“数字产业化”“服务场景应用”等方面的积累反而成为北京率先扩大服务业开放的独特优势。

那么，未来北京将如何借助首都优势，以数字经济为抓手实现更好的开放发展？

在重点功能区规划上，北京将根据区位优势、产业基础和未来规划，提出立足中关村软件园国家数字服务出口基地打造“数字贸易港”和数字经济新兴产业集群；立足朝阳金盏国际合作服务区打造数字经济和贸易国际交往功能区；立足自贸区大兴机场片区打造数字贸易综合服务平台。

在重点工程建设上，北京将实施九大工程。其中，基础设施保障建设工程包括5G等信息通信网络、新一代超算中心等数据智能基础设施、安全防护基础设施建设。数字技术创新筑基工程包括鼓励协同创新建设世界级研发机构和创新中心、超前布局6G等前沿技术、加强人工智能等核心技术引领能力、开展数字孪生技术创新、标准制定。

以服务经济促开放

专家普遍认为，以优质服务为特色产业、以数字经济促进对外开放，能为全国对外开放打开一扇新的窗口。

北京市商务局局长闫立刚表示，2015年，国务院批准北京市开展服务业扩大开放综合试点，北京成为全国首个试点城市。5年来，北京服务业快速发展，结构不断优化，形成了120多项全国首创或成效显著的开放创新举措，复制推广了6批25项试点经验。随着政策效应不断显现，北京乃至中国对外商投资的吸引力越来越强。

根据发展目标，到2025年，北京将基本健全以贸易便利、投资便利为重点的服务业扩大开放政策制度体系，市场化、法治化、国际化营商环境进一步优化，产业竞争力显著增强，风险防控有力有效，为全国服务业扩大开放提供更强的示范引领。到2030年，北京将实现贸易自由便利、投资自由便利、资金跨境流动便利、人才从业便利、运输往来便利和数据安全有序流动，基本建成与国际高标准经贸规则相衔接的服务业开放体系，服务业经济规模和国际竞争力进入世界前列。

“在教育、文化、金融、科技、医疗等服务业主要领域，北京不仅具有雄厚基础，而且有着巨大潜力。作为蓬勃发展的国际化大都市，北京内部区域开放格局也在加速优化，除了西城区的金融、海淀区的教育、朝阳区的国际交流等传统优势之外，东城、通州、大兴、昌平等区也纷纷发力，数字经济发展呈现出‘多点开花’的态势。”杨松说，随着数字经济相关政策措施的落地，北京开放发展水平也将再上新台阶，成为全球服务贸易的一个新标杆。

(责编：牛镛)