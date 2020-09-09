让更多高品质服务“飞入寻常百姓家”（现场评论）

促进服务贸易发展壮大，既是满足群众美好生活所需，也是企业发展壮大的契机所在
在3D虚拟展台，体验手术机器人；自动驾驶汽车，用激光雷达采集周边环境数据；拿起吉他，就能和屏幕中的乐队联手演奏……在2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）现场，一个个新产品，一项项新技术，展现出智慧生活的省心便捷，描摹着未来生活的美好图景。
对不少人来说，服务贸易还是一个比较陌生的词。来到服贸会参观后就会发现，服务贸易就在自己身边。旅行、教育、金融、文化娱乐、交通运输等等，这些服务供给、服务消费的领域，都可以进行服务贸易。到了现场，“不虚此行”“大饱眼福”成为许多人的感受。刚进综合展区，远远就看见，一台可以自动烹饪食物的做菜机器人被团团围住，焖、炖、蒸、炒、煮等全拿手，可以制作八大菜系、3000多道菜，令观众直呼“科技改变生活”；不远处，垃圾分类机器人同样令人惊艳，在快速识别传送带上的垃圾后，机器人伸出两只“胳膊”，将垃圾一一吸附，丢入垃圾桶……不难发现，服务业顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，不断更新着我们的生活体验。
相比于科幻般的新技术，日常生活的变化，同样给人以新鲜和新奇感。同样是在综合展区，一块小型的可拆装真冰场，挤满了观众，人们纷纷排队，体验冰壶项目，感受冬季运动的不凡魅力。一位体验者略带兴奋地说道：“不体验还不知道，原来冬季运动也这么好玩！”而在室外的文化服务专题展区，除了大家耳熟能详的故宫博物院，首都博物馆、恭王府博物馆等单位的文创产品，同样令人眼前一亮。此外，近距离领略青铜器、书画、瓷器等文物修复技艺，现场体验非遗项目衍纸、竹编、木版年画、香囊等的制作，在增添乐趣的同时，也让人在参与中发现身边的精彩、感受文化的魅力。从这个角度来看，服贸会之所以吸引如此多观众——开放首日便迎客约9.5万人次，不仅在于展会之“热闹”，还在于所展示生活之“美好”。
“现在在哪里能买到啊？”在体育服务专题展区，能与互联网相连的立式健身车、深蹲训练器等健身器材，引起了众多体验者的兴趣。用手机连接器械后，不仅能显示、存储运动数据，还能通过分析，获得个性化的运动指导方案。相比于传统器械，它们更加智能；相比于手机传感，其数据更精准。一句“在哪里能买到”，既道出了产品的吸引力，也道出了广阔的市场需求。而这，也正是当下中国消费市场的一个缩影：群众对美好生活的需求越来越多元多样。反过来看，服务消费日益旺盛，对于企业来说，恰恰意味着市场和机遇。可以说，促进服务贸易发展壮大，既是满足群众美好生活所需，也是企业发展壮大的契机所在。
在服贸会会场旁的奥林匹克公园景观大道，临时搭建的环保场馆连起来，如同一道铺展绵延的“彩虹”。在很多人心中，“彩虹”寓意美好。以服贸会为“媒”，通过服务业开放合作助推世界经济复苏，可以让全球经济在经历风雨之后遇见“彩虹”。借助服贸会这个平台，也可以让更多高品质服务“飞入寻常百姓家”，让生活更美好。我想，每一个来参展的人都会如此寄望。
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