开放合作，为世界经济复苏提供动力(全球服务 互惠共享)

服务贸易是当下全球贸易中最具活力的部分，是驱动全球贸易和世界经济的新引擎。近日，在2020年中国国际服务贸易交易会的“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”上，与会嘉宾热议中方倡议，就如何应对疫情冲击、推动全球服务贸易开放发展进行深入研讨和交流。

今年以来，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，贸易投资大幅萎缩，服务贸易受到巨大冲击。特别是世界范围内人员跨境流动受阻，旅游、运输等传统服务贸易明显下滑。贸易保护主义上升，更令全球服务贸易面临管制更严、要素流动壁垒增加、规则体系加剧调整等诸多挑战。

“打造开放创新包容的服务贸易，是共同应对世界经济挑战的重中之重。”经合组织副秘书长努德森指出，疫情冲击下，各国更应携手减少服务贸易壁垒，让世界经济之水流动起来。他说：“中国一直致力于推进贸易自由化便利化，保持创新和改革活力，相信更多国家会就推动服务贸易开放同中国进行合作，为世界经济复苏注入动能。”

英中贸易协会中国区总裁汤姆·辛普森表示，一段时间以来，关于逆全球化的说法甚嚣尘上，给世界经济发展前景蒙上阴影。“中国政府坚持以改革促开放，以开放促发展，推出一系列稳经济、稳外贸、促消费的政策举措，包括外资企业特别关心的放宽市场准入、优化营商环境等措施，这些都大大增强了外资企业继续扎根中国的信心。”

颁布实施外商投资法、不断压减外商投资准入负面清单和市场准入负面清单、深入推进“放管服”改革……近年来中国经济开放水平越来越高，硬条件与软环境越来越好。商务部副部长王炳南指出，中国政府高度重视服务业和服务贸易发展，致力于与各国深化服务领域合作，不断优化服务领域营商环境。

着眼未来，北京将打造国家服务业扩大开放综合示范区，设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。北京市市长陈吉宁指出，新时代的北京将立足于“四个中心”功能定位，全面推动服务业扩大开放，加快提升贸易质量，深入推进贸易便利化，推动对外贸易创新发展，努力实现服务业和服务贸易国际竞争力的双提升。

“中国为外资企业提供的营商便利及优越的营商环境，让我们受益良多。”阿布扎比国际金融中心及金融服务监管局中国区首席代表傅诚刚对本报记者表示，服贸会为阿联酋方面打开了继续投资中国、服务中国的窗口，也为中方进一步加强与阿联酋乃至海湾国家和中东北非市场合作提供了平台。“相信服贸会将促进双边和国际服务贸易合作迈上新台阶。”

中国服务业和服务贸易坚持走开放、创新、合作的道路，既实现自身发展，更惠及世界。2019年中国服务进出口达7850亿美元，连续6年居世界第二。过去15年，中国从世界进口服务累计达4.5万亿美元，对全球服务进口增长的贡献达到12.9%，累计拉动全球服务进口增长10.4个百分点。

当前，世界服务贸易将逐渐由以资源或劳动密集型为基础的传统服务贸易，转向以知识和技术为基础的现代服务贸易。“服贸会为国际企业提供新型的贸易合作模式，为世界经济互联互通搭建跨领域、跨空间的交流协作平台。”墨西哥哈科玛威咨询公司总裁阿尔贝托·瓦雷拉对本报记者表示，疫情对墨西哥服务业造成严重冲击，墨西哥服务企业深入思考传统业务转型升级。中国向世界分享数字化、网络化、智能化等新技术优势和经验，必然带动全球服务贸易发展繁荣。

大韩贸易投资振兴公社中国总代表朴汉真认为，“中国举办服贸会，让各国企业有机会展示服务贸易领域成果，加强交流与分享”。波士顿咨询全球主席汉斯—保罗·博克纳指出，越是危机时刻，各国越应该携手合作，保证全球贸易有发展壮大的空间。“一旦我们真正地开放和合作起来，就可以持续推进经济发展，不断提升全世界的产品和服务贸易水平，最终将使所有人都获益。”

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)