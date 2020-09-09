《新40年·新40企》报告发布 深圳十大创新之星企业榜单出炉

本报北京9月8日电 （记者邱海峰）7日，中国（深圳）综合开发研究院发布《新40年·新40企——深圳未来发展的新力量》报告。报告评选出腾讯、华为、乐信等未来40年、持续支撑特区新发展的40家企业，以及平安科技、海思半导体、大疆、乐信等未来深圳的十大创新之星企业。

报告认为，随着新基建、新消费兴起，智能经济、消费经济、健康经济、数字经济将成为深圳经济关键的增长点和发力点，这些行业的企业也将成为特区未来40年发展的生力军。

以乐信为例，公司以科技创新不断创造新消费方式，打造了以分期消费品牌分期乐、数字化全场景分期消费产品乐花卡、会员制消费服务品牌乐卡为核心的新消费服务生态。受益于新消费与新科技，乐信三大产品均呈现强劲增长势头，二季度交易订单总量同比增长168%。截至今年8月，乐信平台服务了400万商户、近200家金融机构，拥有超过1亿新消费用户，平台日均订单量超过100万笔。

报告建议，未来深圳要培育具有产业引领作用的制造业龙头企业；培育本土消费平台企业，发展新消费、快时尚，以消费引领促进制造业、科技创新等领域共同高质量发展。在此推动下，预计未来深圳的数字“新经济”（新技术、新产业、新业态、新模式）将占据半壁江山，增速保持9%左右，创造近500万工作岗位。

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