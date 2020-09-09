服务贸易前景广阔  海外华商积极拥抱中国新商机

冯亚斌所在的意大利易赛法斯特国际电商物流有限公司员工在仓库摆放货物。

照片由受访者提供

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会（下文简称服贸会）在北京启幕。本届服贸会紧扣“全球服务，互惠共享”主题，聚焦服务贸易12大领域，以冬季运动、文化服务、金融服务、5G通信服务、教育服务等20个专题为核心举办活动，通过线上线下相结合的方式，向国际社会展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效。

热闹非凡的服贸会，吸引了海外华商的关注，让他们看到了中国在国际服务贸易领域展现的巨大商机。作为中国国际服务贸易行业的参与者和实践者，海外华商见证了中国服务贸易行业的升级变化，也从中国国际服务贸易的发展中挖掘出新的机遇。

“做中国货物搬运工”

“服贸会上亮相的各类机器人让我非常好奇。在欧洲国家，机器人相关服务的应用并不普遍。这次服贸会让我看到了机器人运用在运输服务领域的可能性。”意大利易赛法斯特国际电商物流有限公司总经理、旅意侨胞冯亚斌一直在线上围观这次服贸会。会上展出的许多新技术、新“玩法”吸引着他的目光。

冯亚斌的公司主要从事跨境电商运输服务，包括进出口贸易货物的国际运输、国外仓储、国外目的地中转、配送等业务。

“疫情让全球经济的许多行业都按下暂停键，但对于运输行业而言，反倒是一次难得的机遇。疫情使运输渠道减少，由于我们海外华商，对中国和住在国的情况都比较熟悉，有运输需要的两国客户纷纷找上门来，公司的运输业务反而比以往更加繁忙。今年上半年，我们公司的业务量比去年上半年增加了30%。”冯亚斌说。

目前，冯亚斌公司的业务更加细化，服务质量升级。疫情发生后，公司增加24小时客服人数，帮助客户更好地即时进行国内外业务对接。“疫情使交通运输的不确定性加大，客户对运输时效性的要求更加严格，原本制定运输计划需要花费一周左右时间，现在只要一两天，我们就给出方案。”冯亚斌说，目前公司主要通过包机、海运、中欧班列等渠道进行货物运输。

“从这次服贸会上，我们可以看到，中国正从制造大国向服务大国方向转变，这顺应了中国高质量发展的需要，也要求中国企业在技术、知识产权、品牌等‘软实力’层面进一步提升自己的竞争力。”冯亚斌说。

目前，冯亚斌对公司发展有更长远的规划。“我们希望延长公司业务产业链，向供应链管理方向发展。比如，我们和国内工厂对接，把优质产品输送到欧洲国家，同时负责产品在欧洲的销售、运输、配送等过程。未来，我们还希望将欧洲的好产品、好技术输送到中国，形成中国—欧洲和欧洲—中国的服务贸易循环。”冯亚斌说，“海外华商应该充分利用好自己的特殊定位，做中国出口货物的‘搬运工’，做中外服务贸易的中间人。我们原来是在中国与外国间运输实实在在的货物，未来，我们应该让‘看不见摸不着’的科技、金融等服务产品在中外之间流动起来。”

“用新科技支持巴西教育”

“今年的服贸会为中外企业创造了一个国际服务贸易交流平台，更好地展示了中国成熟的科技能力，为中外服务贸易创造更加多元化的合作机会。”巴西巴中经贸交流中心董事长方激非常关注今年服贸会动态。

此前，巴中经贸交流中心与中国复旦大学、南京财经大学、南京晓庄学院等高校合作，邀请巴西学生和在职人士来到中国，学习中文，感受中国文化。通过这些文化项目，让更多巴西人了解中国，助推中巴企业的贸易合作。受疫情影响，原本的实地学习全部转变成线上学习。

疫情发生后，巴中经贸交流中心通过与苏州大学合作，为巴西学员提供远程中文教育服务，帮助这些在各个行业工作的巴西人线上学中文。“这几天他们刚完成中国汉语水平考试（HSK）。很出乎意料的是，这些零基础的巴西学员，通过两个多月的线上学习，已经能够进行基本的汉语交流了！”方激说，这次疫情期间的尝试，让她坚定了在巴西开展线上中文教育的计划。

“疫情让我们注意到线上服务的重要性，我们需要重新了解互联网技术和相关服务行业，这可能是未来的发展方向。”方激说，目前她的关注重点是中国自动化科创产品和相关服务。这次服贸会让她看到了中国政府对国际服务贸易行业的大力支持和推动。目前，巴中经贸交流中心正与国内优秀的科创企业合作，开发自动化教学产品，为巴西学生提供智能科创产品，用中国的教育技术和产品支持巴西教育。

“中国以开放包容的姿态，推动服务贸易领域的国际合作，对全球经济复苏将起到重要作用，也助推了全球技术合作、科技发展。”方激说。

“精准回应国内需求”

对于身在美国威斯康星州的CH农业技术有限责任公司执行董事、技术总监蒋勇来说，疫情没有对他的畜牧业咨询业务造成太大影响。最近，蒋勇公司的代表团在美国威斯康星州农业厅的组织下，来到中国石家庄参加奶业大会。

“5月起，我们公司在中国多地的100多名技术人员就开始前往牧场，为奶牛进行修蹄等健康护理服务。当时正值春季，牧场奶牛快速生长，相关的咨询业务也快速恢复，甚至比往年的业务量还大。”蒋勇介绍，与美国等畜牧业大国相比，中国在奶牛养殖的技术和管理层面仍有较大发展空间。尤其在奶牛疾病防治、兽药研究等养殖技术方面，国内牧场对海外的成熟技术和最新科技有浓厚兴趣。

疫情发生前，蒋勇公司就长期与中国畜牧业著名行业杂志《荷斯坦》合作，开设网上课堂，邀请美国畜牧业专家向国内牧场技术人员进行知识分享。美国疫情暴发后，高校教师停课停工，“赋闲在家”的美国畜牧业专家，对参与线上知识分享活动兴趣更加浓郁。在中国，由于疫情得到有效控制，牧场逐渐复产复工，对畜牧业养殖和医疗技术的需求十分旺盛。“每场参与人员都能达到一两百号人，多的时候有300多人同时在线听课。”蒋勇说。

“随着中国经济转型升级，民众对优质国产牛奶的需求不断提升。在中国市场，国产奶要追赶上进口奶，就必须提高产品质量，一方面应用更多国际先进的养殖技术，一方面改善牧场和企业的管理水平，我们的咨询服务就精准回应了国内牧场的这些需求。”蒋勇说。目前，他正在与河北一家兽药企业合作，为国内牧场提供一体化管理咨询，为牧场奶牛制定全套饲养计划和健康保障服务。

“中国巨大的市场潜力，是世界上任何一个国家不可比拟的。中国政府对国际服务贸易行业的充分重视，释放出积极信号。未来，与高新技术、管理信息服务、咨询服务等服务业相关的国际贸易将有更大发展空间。”蒋勇对畜牧业咨询在中国的广阔市场信心满满。

(责编：李都也(实习生)、李栋)