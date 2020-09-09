媒体融合成果亮相服贸会

人民日报社展示区域。

翁奇羽摄

新华社展示区域。

新华社记者 鲁 鹏摄

近日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京举行，媒体融合展区成为了服贸会的热点。

该展区聚集了30家媒体和融媒科技企业，围绕“融资讯、融政务、融生活、融未来”的展示主题，聚焦全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，展现近年来的融合发展成果。

(责编：李都也(实习生)、李栋)