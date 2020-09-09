看艺术展、逛隆福寺 服贸会嘉宾感受京城文艺范儿

原标题：服贸会嘉宾感受京城文艺范儿

本报讯（记者 李俐）从北京新文化地标嘉德艺术中心，到涅槃重生的隆福寺，几十位服贸会参会嘉宾及媒体记者9月7日下午来到东城区实地考察。古老与时尚相结合的北京文艺范儿给大家留下了深刻印象，不少嘉宾也对东城区的产业政策尤其是文化产业发展情况进行了深入了解。

从国家会议中心乘坐服贸会大巴行驶半小时，考察团的第一站来到了位于王府井大街1号的嘉德艺术中心。自2017年投入运营以来，经过近三年的发展，这里已经成为汇集艺术展览、艺术品拍卖、艺术教育与出版等多业态的北京新文化地标。

这段时间，嘉德艺术中心正在展出的“千姿百态”大型艺术展览，两层展厅分别从“名家名作”与“新人新作”两个角度来展现中国当代艺术家的创作与风采。周一是闭馆日，考察团的嘉宾们在专业讲解员的带领下，享受了一把包场逛美术馆的待遇。

“我以前只知道嘉德是做拍卖的，不知道还有这么大的艺术中心。”参展商“红色地标”经理顾辉不时与讲解员交流对艺术品的解读，也仔细询问了嘉德的经营范围、受众群体。他告诉记者，“红色地标”专注于VR教育领域，他们的项目《千年长河——京杭大运河上的文化地标VR》已上线服贸会“云上展厅”。“东城的文化产业做得很好，所以我也特意来学习学习。”顾辉说。

参观完嘉德艺术中心，考察团一行又来到了相距不远的隆福寺文创园。从“最美书店”更读书社到网红的木木美术馆，从共享办公空间We-Work到人气餐厅京A精酿，北京新隆福文化投资有限公司企发部经理高天亮一路为考察团嘉宾们热情讲解，详细介绍了隆福寺的业态和疫情之下的应对措施。参展商“梦想加”企业代表对隆福寺的运营很感兴趣，在她看来，“东城的文化氛围特别浓，我们作为新经济联合办公企业，希望引进更多的文创、科技类企业入驻。”

来到隆福大厦顶层的文化中心，嘉宾们一下子被眼前的美景震撼了。蓝天白云之下，四座仿古大殿犹如空中楼阁般出现在云端，走近观景平台，可以远眺CBD的高楼，也可以俯瞰脚下正在建设中的隆福寺二期项目。“未来，著名的长虹影院将变身飞行影院，故宫将在这里打造数字文化体验馆，英国V&A博物馆、设计博物馆等国际知名博物馆也将把创意空间落地在这里，打造国际文化交流体验街区。”

夕阳余晖下，参会嘉宾们纷纷在隆福文化中心拍照留念，“这个场地很适合办线下活动，以后我们企业的推介会希望也能到这里来开。”还有来自河北的媒体记者表示，要把东城的美介绍给家乡人民。

记者了解到，本届服贸会上，市文旅局收集了包括通州、石景山、大兴、东城、西城、海淀、昌平、丰台、顺义、亦庄经济技术开发区、密云、怀柔、平谷13个区精心准备的14条考察路线，供国内外参会嘉宾深入了解以大兴自贸区、首钢工业园区、城市副中心等为代表的一批新兴复合产业功能区、文创产业园区、科学技术孵化园区，力求让参会嘉宾在线下与各区展开直接对话，为展会结束后继续开展精准投融资创造机遇。

(责编：李都也(实习生)、李栋)