聚焦服贸会体育服务专题展 感受体育的魅力

2020年中国国际服务贸易交易会现场，体育服务专题展和文化体育融合展区都格外吸引人的眼球。

那么，这两个展区到底都有些什么呢？据主办单位北京市体育局相关负责人介绍，体育服务专题展设置展览展示、论坛会议、交易匹配和配套活动四大内容，吸引了117家知名体育企业及相关机构线上或线下参展，全面覆盖体育产业11个大类，线下境外单位参展数量占比约40%，本次2020年服贸会体育服务专题展现场拟完成20亿元签约额目标。而文化体育融合展区则设置了“中华体育精神和奥林匹克精神”文化展区、民族体育文化展区、体育健身文化展区、体育传播文化展区、体育企业文化展区、体育达人面对面互动展区共6个子展区，共有29家线上和24家线下体育企业、协会组织、科研院所和高等院校等单位参展。

智能体育服装材料、体育“5G+8K”技术、智慧体育公园、体育数字云系统、健身体育器材、运动员餐厅……喜爱体育和运动的你，一定不能错过这次的服贸会。

体育服务展有三大亮点

从奥林匹克公园6号门步入服贸会户外展区，主通道的西侧最先映入眼帘的就是第17号展馆，这里就是体育服务专题展区。服贸会期间，117家知名体育企业及相关机构将在这里线上或线下参展，参展单位全面覆盖体育产业11个大类，包含24家行业领军单位，39家单位将在这里进行线下展示。

北京市体育局相关负责人告诉笔者，此次体育服务专题展分为体育装备制造、体育服装用品、体育前沿科技、体育新兴服务和体育互动体验5个展区。展区主要突出三大特点，第一是参展国际化，此次境外单位参展数量占比约为40%。比如，笔者就在T5展号位看到了西班牙HLK足球俱乐部。这是一家来自西班牙足球HLK管理系统的俱乐部，他们不仅提供了洋教练在线足球平台，还会组织西班牙夏令营和冬令营活动，让小球员可以前往西班牙参观巴萨、皇马这样的西甲豪门。

体育的科技化是此次体育服务专题展第二大亮点。当今体育离不开新科技，体育装备制造展区主要展示了高端体育装备、运动智能管理设备、智慧体育场馆技术等；体育服装用品展区展示了智能化的运动服饰、运动高新材料、科学健身用品等；体育前沿科技展区主要展示“5G+8K”技术应用、运动大数据、体育数字云系统、体育物联网等；体育新兴服务展区主要展示智能体育赛事平台、体育传媒与信息服务、体育旅游、“体育+”多业态融合等。

正所谓百闻不如一见，百见不如一试！体育互动展区是此次体育服务专题展的第三大亮点。服贸会期间，每个人都可以来到体育互动体验展区近距离感受一下体育和科技结合的魅力。这里主要展示了体育虚拟VR体验、AI智能体质测试和科技体育培训等，可以满足观众互动体验需求。

笔者在互动展区看到，宏康体育的智能篮球架、银杉体育的智能发球机、北京佳凯视智能大屏、赛倍照明系统等。喜欢投篮、骑马、跑步健身的你都可以在此一试身手。挥汗如雨之后，你还可以品尝一下这里的“运动员餐厅”，康比特公司的营养科技餐一定会让你有不同的感受。

当体育遇到高科技

步入展区右手边，一匹智能仿生机器马就会立刻吸引人们的注意。这款机器马是齐悦互娱北京科技发展有限公司最新设计出的产品，公司的创始人、CEO柏宏正在马背上演示讲解。作为国内目前惟一推出仿生机器马的公司，历时三年的研发，这款机器马结合了人工智能、仿生学、人体工程学等多领域创新技术，完全按照英式障碍鞍尺寸打造，指导初学者掌握马术动作要领，体验马术慢步运动规律，以正确的骑姿完成教学。

作为奥运会的比赛项目，马术运动对人马的配合要求较高，需要人配合马匹的运动状态寻找到一种平衡。人马互动和骑行规律的快乐是常规运动比拟不了的，同时作为一项高雅运动，如今马术进校园非常流行，很多省区市中小学都已经开办了马术课程。柏宏直言，智能仿生机器马的推出，目标定位马术俱乐部、大众健身房与中小学马术课程三大板块。此外，仿生机器马还承载了竞技的职能，机器马可以与VR游戏设备匹配，开展电竞赛事，将健身锻炼和游戏竞技相结合。

泰山体育集团展出了自主研发的智能体质一体机、室外路径智慧化健身平台、PARDUS（瑞豹）运动自行车。其中，AI智能体质检测一体机颠覆性的将原来需要十多套体测仪器和十余位操作专业人员的测试模式，转变为一体化并实现了常态化的自助模式；PARDUS（瑞豹）运动自行车则展出了中国优秀工业设计金奖的获奖产品“全碳变速互换计时车”和极具科技水平的“TIME”系列场地比赛用车。

来自深圳的好家庭集团为此次服贸会带来了“好家庭室外智能健身房”，一共包括“立式健身车”、“深蹲训练器”、“推胸划船训练器”等八套产品。市场部专员韩雅丽介绍说，“智能健身房”颠覆了传统的健身器材，是将传统健身和互联网结合在一起，使用者可以通过国民体质监测后有针对性地进行健身。使用者可以通过二维码识别，显示、存储和分析自己的运动数据，获得个性化的运动指导方案，使自己的运动训练安排更加有科学和针对性。

体育服务专题展区内，一款超性能材料的展示令人过目不忘。这款材料名叫“叠加态”，北京叠加态技术有限公司的首席科学家钟飞鹏自豪地向笔者们展示他们的成果。“我们做的这款材料，主要功能是隔热和保暖。同样的保暖效果我们的材料可以把服装厚度降低80%，保暖效果则会提升5倍！”凭借这项技术，叠加态公司拿到了国际材料大奖，如今已经和很多中外知名服装品牌商签约生产。相信不久的将来，这款中国制造的技术材料就会出现在人们的各式保暖服装和帐篷等装备中。

文化体育融合展区亮点多

告别体育服务专题展，来到水立方东侧广场的室外8号展厅，这里是以“新时代、新体育、新生活”为主题的文化体育融合展区。

步入文体融合展区，首先映入笔者眼帘的是历届夏季、冬季奥运会的特许纪念品，参展商北京华江文化集团有限公司研发负责人鲁娟介绍道，大多数展品都是根据奥运会主办国的文化特点、地理特点等，进行独特设计后制作成邮票、雕塑、手办、徽章等，在全世界进行限量发行。

进入民族体育文化展区，展区中央有一位彪形大汉正风风火火地舞着一个“金球”，时不时发出嗡嗡的旋转声。原来，这位大汉是北京市空竹运动协会负责人傅海山，他已经抖了十八年空竹。他手上的空竹名为“大金雷”，是他自己创新并打造的异形空竹，重达十余斤。傅海山表示：“空竹运动也需要创新，‘大金雷’能够充分锻炼人的身体力量、协调性等。我希望通过服贸会的舞台，将空竹这项运动传播到全世界，也通过网络传播给更多的年轻人。”

在民族体育文化展区内，工作人员还集中展示了花棍、武术、柔力球、风筝等传统体育项目，参观者都能够上手体验。泰山体育产业集团还带着碳纤维鞍马、跳马以及PARDUS（瑞豹）自行车等产品，在体育企业文化展区亮相。PARDUS（瑞豹）自行车展出车型为2016年里约奥运会上中国国家山地队的比赛用车，该款战车陪伴国家队选手征战里约奥运赛场，同时也见证了民族运动自行车品牌打破国外垄断的历史性时刻。40余年来。泰山集团根植于中国，在体育领域深耕细作，将体育文化扩展到企业生产、员工培训等全方位，通过体育文化凝聚企业发展，促进企业进步，逐步在世界舞台展露头角。

在体育健身文化展区内，有一座巨大的舱室引人注目。原来，这是一台用于运动恢复的智能漂浮舱，现阶段可运用于运动学校、运动队、医院的康复科室等。使用者进入舱室关闭舱门后，泡入特制液体在特定温度下，可充分缓解肌肉和关节疲劳，防止运动损伤。

疫情期间，充分挖掘线上体育市场的KEEP也来到了服贸会，他们此次带来的核心产品是直播跑步系统。使用者只需购买一台能够联入互联网的跑步机，即可在线上与教练互动，足不出户在专业人士的指导下完成运动，充分展现了未来线上运动的巨大潜力。

进入体育传播文化展区，最吸引人的是一座充满了体育历史文化的展台，展台中呈现了近代以来30余件珍贵的北京体育藏品，包括文献、宣传画、老照片、奖杯等众多品类，其中有1905年京师大学堂第一届运动会奖牌、1914年第一届全国联合运动会奖牌、1958年北京市第三届体育运动大会第一名奖牌等等。除此之外，观众还可现场体验中华传统体育运动——投壶，据展台负责人奥祥斋文化有限公司杨慧敏介绍，“投壶在我国已流传2000多年，它是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏，也是一种礼仪。我们希望在服贸会的舞台上，展现出中国体育运动中深厚的文化积淀。”

多个论坛轮番登场

除了吸引人眼球的体育服务专题展和文化体育融合展区，本次服贸会上还会有多场和体育相关的论坛轮番登场。据主办方北京市体育局介绍，本次的论坛会议由主论坛、推介会和分论坛3部分组成。

其中主论坛即国际体育服务贸易发展论坛，以“体育科技、智慧融合”为主题，围绕“复苏体育经济、建设体育强国、促进产业升级”等当前体育热点和焦点话题，通过主题演讲、交流研讨、案例展示等方式，向世界全方位、多角度推介中国体育服务，促进全球体育服务行业国际化交流合作，推动我国体育服务贸易发展。

而推介会则将推介一批发展前景好、示范作用强的体育服务项目，包括体育科技类、体育旅游类、智慧体育类、体育培训类等。其中包括上海衍裕科技有限公司的专业运动队如何进行科学化训练监控项目、北京奥康达体育产业股份有限公司的智慧体育公园解决方案项目、甘肃九天之翼滑翔有限公司的九天之翼国际滑翔中心健身智能化方案解决项目、开特普体育科技（北京）有限公司的体育科技在职业体育中的应用项目、北京三十分钟文化传媒有限公司的健身智能化方案解决项目、芬兰巴佛集团的节能加智能国际标准综合运动场馆项目、北京博实联创科技股份有限公司的Sleeptek运动员智慧宿舍机能恢复测评与心理状态管理系统项目、西班牙HLK足球俱乐部的足球青训管理体系和足球在线云平台项目、上海枭甸网络科技有限公司的AI智能健身场馆项目、北京欧培德科技有限公司的国际高水平运动员损伤预防与康复技术发展新趋势项目、北京乐恩嘉业体育发展有限公司的文体旅发展创新融合载体项目、广东乐康安体育科技有限公司的模块化集成智慧游泳馆（防溺水进校园系统解决方案）项目和山东同宏教育装备产业发展有限公司的体育教育装备城招商引资项目等。

此外，分论坛的主题为足球产业发展，将聚焦国际足球产业与多边交流、足球普及与球迷文化培养、足球竞技体育后备人才建设等足球产业发展的相关话题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)