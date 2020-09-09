文娱产业呼唤优质内容 后疫情时代如何育新机开新局

本报记者 李洋

2020年服贸会重要活动、第十五届北京文博会中国文化产业发展高峰论坛9月5日在国家会议中心举办。与会嘉宾围绕“文化共生 产业共融 美好共享”主题，探讨文化产业的技术变革、后疫情时代如何育新机开新局。

“据联合国教科文组织等的数据，中国现已成为全球最大单一出口和进口国，其创意产品出口增长率已是世界平均水平的两倍。”世界知识产权组织中国办事处主任刘华介绍，今年9月2日刚刚发布的《全球创新指数》报告中，中国在创意出口、专利、商标、高科技出口等多个指标排名中位于世界首位。

2019年我国人均文化教育、文化娱乐消费突破3000元。到今年3月，我国视频网站用户规模达到8.5亿人，市场巨大。阿里巴巴集团副总裁常扬认为，文娱发展趋势是IP商业化和商业IP化。其中，IP商业化指的是将头部IP从文化消费延伸到旅游消费，延伸到教育消费领域去。而深入挖掘优质IP也是一项与时间赛跑的工作。阿里巴巴文娱集团已启动大剧IP《清明上河图密码》，计划投拍5部电视剧、2部电影，并已签约在周庄建设清明上河图的实景园区，再现宋朝时期风土文化和繁荣景象。预计园区明年底投入使用，与周庄现有景区形成一个旅游矩阵，提供更多文旅体验。

“5G的特点是：高速度、泛在网、低功耗、低时延、万物互联、重构安全体系。”《通信世界》创始人、《5G时代》专著作者项立刚介绍，在线教育会随着5G的发展出现井喷。而当下的纯直播式在线教育还非常原始，未来将会出现点播模式，同时还会出现全新在线教育的商业模式。

2020年被誉为中国的数字产业元年。而数字化产业的发展趋势之一便是全民直播常态化。钛媒体集团的创始人赵何娟在论坛上分享了一个小故事。她说自己的公司曾开办培训直播技巧的培训班，结果来上课的不是梦想当网红的年轻人，而是零售企业的老板们。企业家们热烈地拥抱直播，希望亲自上阵加强与产业链条的联系。钛媒体针对北京上半年的互联网发展也做了调研。“短视频蚕食用户时长的趋势愈加明显，截至今年6月份，字节跳动旗下的今日头条APP全网用户渗透率达到66.7%，增长7.1%；而快手APP全网用户渗透率达到44.7%，增长率达到了41.5%。”赵何娟说。

在高峰论坛上，联合国教科文组织执行局主席阿加皮托·姆巴·莫库伊、北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文、国际出版商协会主席雨果·塞泽、B.L.U.E.建筑设计事务所创始合伙人青山周平等，也就多个主题分享了真知灼见。

(责编：李都也(实习生)、李栋)