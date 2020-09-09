2019年我国数字阅读规模达7.4亿人

本报记者 路艳霞
2020中国数字出版创新论坛日前在京举行，作为服贸会的重点活动，本次论坛以“数字传承共享高质量发展成果”为主题。
该论坛由中国出版协会、北京市委宣传部等单位联合主办，旨在提高数字出版原创能力，培育发展新型出版业态，推动以互联网、大数据、人工智能等为代表的新兴应用科技，与内容、教育、渠道、资本、营销的融合发展。
随着移动终端5G技术的逐渐普及，自2010年以来，中国人均数字化阅读方式接触率、手机阅读接触率等指标增长较快。据《2019年中国数字阅读市场研究报告》显示，2019年我国人均阅读量达7.99本，纸质书4.67本、电子书3.32本。2019年我国数字阅读用户规模达7.4亿人，市场规模达到204.8亿元。5G数字出版成为大势所趋。
在此背景下，本次论坛内容覆盖全球数字化时代的数字出版创新、传输和出版以及高质量数字出版发展新趋势、数字出版智能大数据的核心价值、人工智能技术在内容编纂上的应用、5G背景下出版和发行新趋势等多个话题。中国出版协会常务副理事长邬书林在主旨演讲报告中表示，数字出版是未来大数据和智能化出版的关键环节，各科技出版单位要充分挖掘出版与5G视频商业领域的经济潜力，在内容资源转化、产品形式确立、业务模式探索方面进行积极而有效的创新。
记者从该论坛获悉，中国新闻出版传媒集团2019年牵头成立全民阅读与融合智库，相继推出了文化大数据1.0平台，并聘请了国内几十家高校科研机构及专业领域专家，形成了以政府智囊、行业专家、资深学者、技术经营为主体的专家队伍，发布了主题出版、图书热点、全民阅读和数字文学、动漫产业、新媒体发展、影视产业报告、儿童阅读报告等三十几项大数据专题研究成果，将全民阅读与融媒体智库打造成为新闻出版业改革发展的大数据平台和文化产业创新创造的价值倍增器。相关负责人表示，该智库未来将逐步发展成中央与地方政府文化出版传媒产业宏观决策的国家级高端智库。
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