媒体展区打卡上服贸会“头条”

原标题：媒体展区打卡 上服贸会“头条”

本报讯（记者 李俐）想上服贸会“头条”？媒体融合展区就可以满足您的愿望。这一展区聚焦媒体融合国家重点实验室发展成果，围绕北京市“1+4+17+N”媒体融合发展格局，以5G、AI、AR、VR等新技术为依托，用好看、好听、好玩的融媒体产品，让参观者体验富有未来感、科技感的多元新闻报道现场。

位于13号展棚的媒体融合展区总建筑面积3150平方米，展示面积1895平方米，是文化服务专题板块最大的展区之一，共有30家媒体和融媒科技企业参展。该展区以“融资讯、融政务、融生活、融未来”为主题，多层次展示传统媒体与新兴媒体融合的创新成果。

一进媒体融合展区，人民日报巨大的“号外”展牌就成为观众的必打卡拍照点。“九月，我在服贸会等你”，醒目的红色大标题下，露出参观者的张张笑脸。“这下，我也能在朋友圈上一次《人民日报》的号外啦！”大家纷纷用手机定格下这难得的画面。展台内，“70年70问”大型融媒体报道、时光博物馆、“家国梦”手游等融媒体精品力作百花齐放，“人民优选”、新冠肺炎求助者信息征集平台、全国大学生求职平台等便民应用，为老百姓提供着便捷可靠的信息服务。

走到对面的北京媒体展区，弧形高清电子大屏可互动可触摸可遥控地展示着舆情大数据分析、指挥调度、融媒指数、空中课堂等，助力北京及全国疫情防控和智慧社区的内容。在“1+4+17+N”的传播矩阵下，“北京云”正在打造北京地区互联互通、互补互促的智慧融媒体可持续性发展生态圈。

除了北京日报、北京广播电视台等市属媒体展台，17个区级融媒体的集体亮相也体现着北京市的立体传播格局。大兴融媒设置北京大兴国际机场直播体验区，与北京大兴国际机场直播间连线，让参观者直观感受机场运行ODC的指挥调度情况。通州融媒设立“航拍副中心”VR体验区，利用VR设备和展示技术，让参观者直观感受在空中俯瞰副中心及重点工程建设、大运河景观的美妙感觉。丰台融媒以“北京丰台”客户端和“云听”客户端为主要宣传阵地，整合区内专业戏曲院校的教育资源和中央广播电视总台的戏曲资源，打造戏曲频道和“好听在云听 好戏在丰台”的理念。密云融媒通过“慢直播”游密云水库、与“最美保水人”现场互动、看水库60年网上展览馆，展示媒体融合在密云水库生态文明建设方面所体现的积极作用和亮点特色。联合展区公共“直播间”及公共“VR体验区”汇集各区直播和VR特色，带给观众极具北京地域特色的视觉盛宴。

在融媒体科技展区，百度、快手、科大讯飞等企业集中展示。百度通过智能客服、百度智能云以及ACG智慧城市事业部的展示，让人们感受与机器人进行对话和编程的乐趣。

(责编：李都也(实习生)、李栋)