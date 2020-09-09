服务出海擦亮“中国名片”

原标题：服务出海 擦亮“中国名片”

本报记者 赵莹莹

9月8日，在2020年服贸会建筑服务专题论坛上，北京建工、中建一局、中建二局三家中国建筑企业代表在与会嘉宾的见证下，完成“一带一路”及境外工程的项目签约，签约总额达303亿元。本报记者 邓伟摄

在服贸会文化服务专题展区西城区展位，观众正在欣赏展出的老字号内联升的布鞋。 本报记者 和冠欣摄

昨天，在2020年服贸会建筑服务专题论坛上，北京建工、中建一局、中建二局三家中国建筑企业完成四个“一带一路”境外工程的项目签约，签约总额达303亿元。

据了解，此次签约的四个境外工程，分别是援白俄罗斯国际标准游泳馆项目、菲律宾马卡蒂地铁大交通EPC项目、菲律宾马尼拉国际金融总部基地中心城星城项目，以及塞尔维亚贝尔格莱德中塞港商业综合体项目。

援白俄罗斯国际标准游泳馆项目，位于白俄罗斯首都明斯克市，总建筑面积4万平方米，包括观众看台、观众用房、运动员用房、游泳比赛、训练、娱乐场地、管理办公用房等功能区域，可容纳观众6000人，建成后将是白俄罗斯最大游泳馆。

菲律宾马尼拉国际金融总部基地中心城星城项目，总建筑面积280万平方米，由金融产业园区和文化创意园区两个主要产业板块组成；菲律宾马卡蒂地铁大交通EPC项目，则是一条总长约7.69公里的地铁，包括7个地下车站、1个车辆基地和1个控制中心，建成后将极大改善当地交通环境，拓展城市发展空间。

塞尔维亚贝尔格莱德中塞港商业综合体项目，总占地面积约16.5万平方米，建设工期五年，项目包含39栋单体商铺楼、2栋商业综合楼、1栋酒店、1栋娱乐休闲中心及其配套市政基础设施建设。

“我们期待通过服贸会平台，进一步将体现中国质量、中国速度、中国品牌的建筑服务推向世界。”北京建工集团董事长樊军表示。

在此之前，中国建设者已经在世界各地留下无数地标性建筑。马尔代夫维拉纳国际机场、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴轻轨、俄罗斯联邦大厦、莫斯科中国贸易中心……商务部数据显示，仅2019年，中国企业在共建“一带一路”国家和地区就新签对外承包工程项目合同6944份，新签合同额1548.9亿美元。

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汉语的“粉丝群”越来越大

本报记者 牛伟坤

教育部数据显示，已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，全球4000多所大学、3万多所中小学、4.5万多所华文学校和培训机构开设了中文课程，中国以外累计学习和使用中文的人数达2亿。在此次服贸会上，不少助力海外学习者学习中文的智能系统亮相。

“明天的车票买好了吗？”听完标准的普通话朗读，点击“话筒”进行跟读，系统便能够给出即时反馈，从声、韵、调的角度进行全面纠正。在教育服务专题展的科大讯飞展位上，一套全球中文学习平台吸引不少观众前来验证自己的发音水准。相关负责人介绍，利用人工智能与智能语音技术，该系统为海内外中文学习者打造了专属中文老师。据统计，平台于2019年10月25日正式上线，截至目前，平台累计发展用户102万人，覆盖全球165个国家。

好未来旗下学而思网校研发的“AI老师普通话教学系统”也在展会上亮相。据介绍，该系统除助力少数民族地区语言学习之外，还被应用在共建“一带一路”国家的对外汉语教学中，帮助世界各国友人学习中文，助力中国文化走出去。

潮玩品牌泡泡玛特首尔开店

本报记者 李洋

9月5日，本土著名潮玩品牌泡泡玛特韩国首家线下直营门店在首尔市江南区国际贸易中心开业。2020年服贸会文化服务专题展上，该品牌出品的北京兔儿爷茉莉吊卡、宫廷瑞兽系列盲盒等多款限定款小物件也出现在朝阳展区。

萌萌的大眼睛、胖嘟嘟的小脸儿，人们熟悉的潮玩形象茉莉，身上穿的、手里拿的、头上戴的，却是虎皮裙、金箍棒、兔耳朵装饰。

这是本届服贸会上很火的泡泡玛特展台上的展示品，一次将潮玩IP与中国传统文化经典结合的尝试。“我们通过这些带有中国传统元素的IP形象，向世界传达中国文化。”泡泡玛特相关负责人介绍，截至2019年底，泡泡玛特的产品已通过线上线下渠道输出至韩国、日本、新加坡及美国等21个国家和地区。

北京泡泡玛特文化创意有限公司成立于2010年，目前已是集潮流商品零售、艺术家经纪、新媒体娱乐化平台等业务于一体的IP综合运营服务商。在国内潮流玩具市场，该公司占市场份额8.5%。在2019年“双十一”购物节中，泡泡玛特天猫旗舰店交易额高达8212万元，位居天猫玩具类目的第一名。

本月中旬，泡泡玛特在北京APM商场设立的旗舰店将升级开业。店铺将从原来的商场三层位置搬至一层，并改变普通售卖模式，营造一个梦幻的场景体验空间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)