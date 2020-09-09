上万款旅游产品均已推出 旅游业打响“十一”抢客大战

原标题：旅游业打响“十一”抢客大战

“十一”黄金周邻近，旅游商家已经摩拳擦掌，做好了十足的准备。9月8日，北京商报记者从携程、去哪儿、同程、马蜂窝等多家旅游企业了解到，目前围绕着“十一”的上万款旅游产品均已推出；同时很多热门旅游目的地因预订需求激增，酒店、机票等价格都呈现出明显的上涨态势。在业内人士看来，今年上半年，突如其来的疫情让不少旅游企业业务纷纷陷入停滞，而“十一”黄金周的到来有望让商家进一步“回血”。同时，由于出境游暂时无法放开，也让境内旅游实现了客源“回流”。

营销大战

伴随“十一”黄金周的临近，旅游商家也都纷纷拿出各自的“压箱货”。据了解，携程平台已有4000多家国内游旅行社上线了数万款国庆旅游产品，涵盖数十个主题和亚文化领域，产品形态包括私家团、主题游、定制旅行等。一些个性化线路的销售进度也远超常规产品。

携程方面相关负责人表示，目前上线的产品覆盖有“安心游”标签，同时还将实行验码、测温、消毒等“安心游”标准，游客如果提早订购还有优惠折扣。上述负责人还表示，在携程预订黄金周产品时，一般提前2-3周预订都会有立减数百元的“早鸟”特惠，此外如果预订打包组合产品，如机酒套餐，也比单订更便宜。

不仅仅是携程，其他一些OTA平台也大放优惠产品抢客。据了解，此次同程旅行就针对“十一”黄金周放出“10亿补贴”活动，该活动将从9月15日持续到10月8日。同程旅行不仅将上线近百万款旅游特惠产品，覆盖北京、三亚、成都、上海、厦门、桂林、张家界、井冈山、西安、深圳等全国上百个旅游目的地，还推出多款机票、火车票、酒店的产品秒杀活动以及周边游特价产品。

此外，去哪儿、途牛、飞猪、马蜂窝等OTA企业也上线各具竞争力的“十一”产品。

与此同时，不少民宿平台也加入了这场“十一”促销大战。9月7日，途家民宿平台还推出了第二波“周末随心住”产品。据悉，游客可以在9月11日前通过低价抢购途家平台上的“周末随心住”产品，并选择在“十一”和中秋节期间入住。

业内人士表示，今年“十一”和中秋假期合并，假期长达8天，虽然出境游暂时无法放开，不过境内游需求量还是很大的，加上今年上半年不少旅游企业因为疫情损失惨重，接下来肯定希望借助“十一”进一步“回血”。

量价齐涨

在大量出游需求的集中释放下，旅游市场瞬间火热，不少热门目的地也出现了预订量、价格的明显上涨。

根据携程方面提供的数据显示，截至9月2日，三亚、丽江、昆明、厦门、张家界、九寨沟等旅游度假产品的预订搜索量人气最高，相关的自由行、跟团游、定制游、租车等产品已经提前进入国庆预订阶段，部分线路预计也将一位难求。数据还显示，在海南、四川、云南等热门目的地，国庆自由行产品预订环比9月同期增长100%以上。

此外，去哪儿网方面提供的数据显示，不少旅游目的地的火车票也“一票难求”。8月31日至今，国庆假期火车票搜索量同比增长83%。9月30日、10月1日，北京出发前往哈尔滨、深圳等部分车次已经暂无余票。

值得注意的一个趋势是，在今年疫情后，游客自驾车、租车出行的比例也明显提高了。根据携程方面的数据，目前海南等热门省份热门车型预订紧俏，一些车型的价格也相比淡季有所上涨。

热门目的地旅游产品预订量的增加，也由此带来机票、酒店价格的攀升。据了解，“十一”期间，北京飞三亚的往返机票，价格已经突破5000元，相比平时价格几乎高了一倍多，而像三亚亚特兰蒂斯酒店单晚房价也在4500-4800元左右，相比平时上涨了近50%。

另外，“十一”假期京郊游市场也异常火爆。不少京郊高端民宿也已经预订一空，价格也相比往年提升约20%左右。

携程旅游大数据实验室研究员彭亮表示，今年黄金周将有几大旅游热点目的地，头部目的地包括海南、云南、四川、陕西等旅游大省和国内著名旅游城市，目前，三亚自由行预订量排名领先。此外，极具特色的城市重庆、西安、昆明、杭州等热度不减，以这些城市为核心的3-5日游，将成为国庆出行的首选。

快速“回血”

“这两天疯狂上单，好久没看到这种景象了。”一位携程门店主表示，希望能够借助“十一”假期弥补上半年疫情带来的损失。由此可见，黄金周也成为旅游商家快速“回血”的好时机。

马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶表示，今年“十一”和中秋假期合并，长达8天的时间也将给国内中长线旅游带来强劲的消费热潮。往年，“十一”黄金周都是出境游的旺季，而今年受到疫情影响，大量出境游需求回流，这些游客消费能力较高，将带动国内中高端旅游度假市场。

彭亮还进一步指出，像三亚在国内的高端休闲度假属性较强，承接了部分出境游转换为境内游的旅行需求，此外受益于海岛属性，相对更安全，同时在海南自贸港免税利好政策等作用的催化下，会有大量游客前来，也将给旅游商家带来一波旅游红利。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院高级研究员王兴斌还坦言，热门旅游目的地量价齐升，也凸显了部分地区对于品质化旅游产品的供给不足，而境内旅游企业也可以针对市场需求，增加高品质旅游产品的供给，避免热门景区、热门线路出行人流、车流的拥堵。短时间来看，受全球疫情影响，出境游暂时还不能开放，而旅游需求也只能转向境内，由此也为境内旅游产品品质化发展提供了助推的动力。

华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱还表示，实际上，暑期跨省游的放开，已经让旅游市场有了复苏的趋势，而一些商家也针对境内游市场做出了调整。例如，出于人们对卫生和安全的考虑，很多酒店在防疫、卫生检查等方面有所提升，此外一些民宿平台也更加注重住宿方面的品质，推出“安心住”等产品吸引游客。未来，在出境游客流回流下，境内旅游产品会更加趋向品质化发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)