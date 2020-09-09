北京银保监局发布消费风险提示 警惕保险直播营销四大风险

北京商报讯（记者 陈婷婷 周菡怡）今年以来，受新冠肺炎疫情影响，网络营销逐渐成为发展趋势，越来越多的人开始“抢滩”保险直播行业。很多业内外人士也纷纷涉足短视频直播平台。然而，保险直播营销乱象重重，很多非专业人士主播对保险知识一知半解，9月8日，北京银保监局发布消费风险提示，为了博眼球、炒噱头，营销过程中潜藏了四大风险，直接损害到消费者利益。

风险一是无资质机构“鱼目混珠”。一些科技公司、咨询公司、文化传媒公司等业外机构在未取得保险中介从业资格的情况下，擅自开设短视频直播平台账号进行直播营销。比如有主播在直播时建议消费者向其进行付费咨询，一对一地定制个性化保险方案，套餐价格在9.9元、19.9元、68元不等，有的甚至上千元。

风险二是非专业人士“滥竽充数”。一是一些不具备专业素养的人在抖音、快手等短视频直播平台开设账号，包装成“保险专家”“理财专家”来指导消费者购买保险，比如告诉消费者“这样买不对”，指出消费者购买的保险产品存在很大缺陷，劝导消费者退保购买其他保险产品，却隐瞒退保会带来损失的情况。二是有的从业人员以专业人士自居来贬低或诋毁其他保险公司或保险产品，比如“带你认清某某网红保险产品的几大坑”“小心某某重疾险的陷阱”，实际宣传的目的主要是抹黑其他保险公司的保险产品，诱导消费者购买其推荐的保险产品。

风险三是花式宣传令人“扑朔迷离”。许多直播、短视频中只提到保险产品的保障范围、分红收益等好的一面，保险的除外责任、健康告知、分红收益的不确定等却故意不告知。在直播中宣传保险产品即将停售或限时销售，如使用“秒杀”“全国疯抢”“限时限量”等用语诱导消费者进行冲动消费。部分视频因为时长限制删掉一些关键信息，如“首月2元，最高600万元医疗保障”等，大搞噱头宣传，故意隐瞒保费逐月递增的事实和产品销售范围限制等。很多主播故意曲解政策或产品条款，如宣称“过往病史不用申报”“得了病也能买”“什么都能保”等，给消费者理赔埋下隐患。

风险四是违规操作让人“应接不暇”。一是很多直播存在违规承诺收益的问题，比如混淆保险产品和其他银行理财产品的区别，发布“保本保息”“保本高收益”“复利滚存”等不实信息。二是不少保险主播以打折、送红包、抽奖等方式给予消费者保险合同约定以外的利益。三是借助热点事件炒作进行不当营销，比如新冠肺炎疫情期间宣传“感染新冠肺炎一确诊即可全额赔付”等，故意混淆不同险种之间的保障范围和理赔条件的差异。

为正确认识保险直播营销中存在的风险，明明白白买保险，北京银保监局提示广大消费者，直播购买保险“三清楚”：首先，清楚主播是否有资质。根据相关监管规定，只有持牌保险机构的自营平台可以从事互联网保险销售活动，第三方网络平台经营开展上述保险业务，应取得保险业务经营资格。消费者应通过保险公司的正规渠道咨询或购买保险，防止上当受骗。

其次，清楚宣传是否有陷阱。目前，直播平台从业人员良莠不齐，夸大保险责任、隐瞒保险合同重要内容等不实宣传常常发生，抹黑保险公司或保险产品诱导消费者“退旧保新”的情况也不时存在。消费者应擦亮双眼，不盲目轻信宣传中的那些“好”，也要用心甄别宣传中所谓的“坑”。

最后，清楚自己是否有需求。购买保险的前提是自己确实需要保险，不要因为直播中宣传“停售”“打折”而冲动消费。购买保险也可以“货比三家”，通过对比不同保险公司保险产品的保障范围、保费金额、保障期限等，选择最适合自己的保险产品。

(责编：李都也(实习生)、李栋)