展新品亮技术 服贸会上演“机器人秀”

在2020年服贸会召开期间，综合展区的服务机器人和“服务机器人·智能科技专题展区”吸引了众多观众围观，展馆内也不时能看到服务机器人在接受问询、指路导引、售卖商品……让人对服务机器人的未来发展前景浮想联翩。
此外，特种机器人、医疗机器人等也上天入海，上演了一场科技秀。
特种机器人：
助力大型海洋工程
水下机器人行业近几年发展迅速，除了“国家队”的产品外，新兴的商业水下机器人公司也慢慢出现在大众视野之中。目前国内水下机器人的业务重心在海洋工程、海洋探测、水下侦查等几个领域。
在服贸会“服务机器人·智能科技专题展区”，博雅工道展出了十余款产品，包括ROV（水下缆控机器人）系列和仿生系列。其中ROV产品的关键部件自研率93%，是国内纯国产、排水量最大的一款，也是博雅工道即将主推的产品，价格只有海外产品的一半。
不过，博雅工道COO付钰涵告诉北京商报记者：“目前国内水下机器人发展还落后国外大型成熟企业一二十年，进口产品不仅有着非常高的贸易壁垒，价格也异常昂贵。我们正经历着一个机器人代替传统人工进行高危险性、高难度工作的时期，水下工程行业亦是如此。”
国内水下机器人企业正在加紧步伐追赶国际最前沿水平，现阶段国产产品已经在水下应急救援、港口侦查、水质检测等领域进行了完整的验证和应用。随着水下供应链的不断完善，国产水下机器人产品的质量和稳定性也不断提升，已完全可以适应国内复杂的水文环境。
付钰涵表示：“国产厂商的关注点聚焦在核心技术等卡脖子技术上，国产水下机器人一定是向着大型海洋工程方向发展的。”
医疗机器人：
替医生做骨科手术
中瑞福宁是以智能服务类机器人的设计、研制和应用服务为主，集科研生产与产业生态创新和资本运营为一体的产业集团，代表产品包括医疗机器人和养老助残机器人。
在服贸会上，中瑞福宁带来了刚通过欧盟CE认证的PinTrace2.0骨科手术机器人原样机，是世界首款三位一体的骨科手术机器人，获得了欧盟CE认证。中瑞福宁将在国内实现这款产品的产业化，并在认可欧盟CE认证的27个国家、6个地区进行销售。
2019年，我国服务机器人市场规模约为22亿美元，同比增长33.3%，高于全球服务机器人市场增速，占全球市场的比重约为23%。
在与北京商报记者的沟通中，中瑞福宁董事长刘倩表示：“未来应用机器人最多的领域或不再是汽车行业，而是医疗行业。随着社会人口老龄化加重，医疗机器人的应用需求逐渐增加，手术机器人已得到较为广泛的应用。未来50年内，医疗机器人的市场规模将比汽车机器人更大。”
安防机器人：
让安保省心又安心
在服贸会上，参展商北京易子微科技有限公司副总裁赵培琳表示，智能安防机器人采用前沿AI技术，结合大数据实现对安全的监控检测，可以大大减轻管理人员劳动强度和支出费用。
赵培琳还介绍了智能安防机器人在体育场馆的应用背景。体育场馆作为人群聚集场所，面临着安全方面的挑战。因此满足体育场馆安防、安全智能管理的高标准则显得尤为重要。需要避免场馆内的安全风险，包括火灾、骚乱、破坏和恐怖袭击等事件的发生；而场馆之外，等待入场或在比赛之后离开的观众也面临同样风险，这些场合同样需要提供高品质的安防保障。
据介绍，智能安防机器人可以及时收集和统计现场的实时人流信息，直接反馈到监控中心，监控中心可及时调整安保解决方案、人流管控等工作，使安保变得更合理、更人性化，还能弥补人员安保的不足，可以进行提前预判对抓拍人脸图像实时识别和对比，以及对有毒气体、可爆物进行监控，并且进行24小时不间断的巡逻。
智能机器人：
解决生产效率之忧
在服贸会现场，智能机器人服务商猎户星空带来了近30个智能服务机器人，包括“豹小秘”“豹大屏”“豹小贩”。
猎户星空副总裁李婷告诉北京商报记者：“机器人，尤其是服务机器人，可以把人类从机械、重复性劳动中解放出来，提升服务效率和服务质量的同时，解决生产大爆发与劳动力越发短缺的长期矛盾。”
她进一步说，“受益于新基建红利，5G、大数据、云计算、AI等技术应用持续深入，产业经济和服务贸易全面向智能化迈进，服务机器人也不再是单纯的智能硬件，而是可以承担连接物理世界和信息世界，进行大规模部署的标准化载体，为实体场景下的服务贸易智能化发挥价值”。
截至2020年7月底，猎户星空1.1万台服务机器人服务了近1800家客户，在大型商场、展馆景区、企业前台等20多个行业场景落地应用。
智能服务机器人的普及，不仅会引发新一轮生产工具升级的革命，也会对未来的商业格局和生产力要素产生深远影响。随着人口老龄化趋势加快，市场对服务机器人需求高涨，服务机器人市场将迎来更大的增长空间。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】