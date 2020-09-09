展新品亮技术 服贸会上演“机器人秀”

在2020年服贸会召开期间，综合展区的服务机器人和“服务机器人·智能科技专题展区”吸引了众多观众围观，展馆内也不时能看到服务机器人在接受问询、指路导引、售卖商品……让人对服务机器人的未来发展前景浮想联翩。

此外，特种机器人、医疗机器人等也上天入海，上演了一场科技秀。

特种机器人：

助力大型海洋工程

水下机器人行业近几年发展迅速，除了“国家队”的产品外，新兴的商业水下机器人公司也慢慢出现在大众视野之中。目前国内水下机器人的业务重心在海洋工程、海洋探测、水下侦查等几个领域。

在服贸会“服务机器人·智能科技专题展区”，博雅工道展出了十余款产品，包括ROV（水下缆控机器人）系列和仿生系列。其中ROV产品的关键部件自研率93%，是国内纯国产、排水量最大的一款，也是博雅工道即将主推的产品，价格只有海外产品的一半。

不过，博雅工道COO付钰涵告诉北京商报记者：“目前国内水下机器人发展还落后国外大型成熟企业一二十年，进口产品不仅有着非常高的贸易壁垒，价格也异常昂贵。我们正经历着一个机器人代替传统人工进行高危险性、高难度工作的时期，水下工程行业亦是如此。”

国内水下机器人企业正在加紧步伐追赶国际最前沿水平，现阶段国产产品已经在水下应急救援、港口侦查、水质检测等领域进行了完整的验证和应用。随着水下供应链的不断完善，国产水下机器人产品的质量和稳定性也不断提升，已完全可以适应国内复杂的水文环境。

付钰涵表示：“国产厂商的关注点聚焦在核心技术等卡脖子技术上，国产水下机器人一定是向着大型海洋工程方向发展的。”

医疗机器人：

替医生做骨科手术

中瑞福宁是以智能服务类机器人的设计、研制和应用服务为主，集科研生产与产业生态创新和资本运营为一体的产业集团，代表产品包括医疗机器人和养老助残机器人。

在服贸会上，中瑞福宁带来了刚通过欧盟CE认证的PinTrace2.0骨科手术机器人原样机，是世界首款三位一体的骨科手术机器人，获得了欧盟CE认证。中瑞福宁将在国内实现这款产品的产业化，并在认可欧盟CE认证的27个国家、6个地区进行销售。

2019年，我国服务机器人市场规模约为22亿美元，同比增长33.3%，高于全球服务机器人市场增速，占全球市场的比重约为23%。

在与北京商报记者的沟通中，中瑞福宁董事长刘倩表示：“未来应用机器人最多的领域或不再是汽车行业，而是医疗行业。随着社会人口老龄化加重，医疗机器人的应用需求逐渐增加，手术机器人已得到较为广泛的应用。未来50年内，医疗机器人的市场规模将比汽车机器人更大。”

安防机器人：

让安保省心又安心

在服贸会上，参展商北京易子微科技有限公司副总裁赵培琳表示，智能安防机器人采用前沿AI技术，结合大数据实现对安全的监控检测，可以大大减轻管理人员劳动强度和支出费用。

赵培琳还介绍了智能安防机器人在体育场馆的应用背景。体育场馆作为人群聚集场所，面临着安全方面的挑战。因此满足体育场馆安防、安全智能管理的高标准则显得尤为重要。需要避免场馆内的安全风险，包括火灾、骚乱、破坏和恐怖袭击等事件的发生；而场馆之外，等待入场或在比赛之后离开的观众也面临同样风险，这些场合同样需要提供高品质的安防保障。

据介绍，智能安防机器人可以及时收集和统计现场的实时人流信息，直接反馈到监控中心，监控中心可及时调整安保解决方案、人流管控等工作，使安保变得更合理、更人性化，还能弥补人员安保的不足，可以进行提前预判对抓拍人脸图像实时识别和对比，以及对有毒气体、可爆物进行监控，并且进行24小时不间断的巡逻。

智能机器人：

解决生产效率之忧

在服贸会现场，智能机器人服务商猎户星空带来了近30个智能服务机器人，包括“豹小秘”“豹大屏”“豹小贩”。

猎户星空副总裁李婷告诉北京商报记者：“机器人，尤其是服务机器人，可以把人类从机械、重复性劳动中解放出来，提升服务效率和服务质量的同时，解决生产大爆发与劳动力越发短缺的长期矛盾。”

她进一步说，“受益于新基建红利，5G、大数据、云计算、AI等技术应用持续深入，产业经济和服务贸易全面向智能化迈进，服务机器人也不再是单纯的智能硬件，而是可以承担连接物理世界和信息世界，进行大规模部署的标准化载体，为实体场景下的服务贸易智能化发挥价值”。

截至2020年7月底，猎户星空1.1万台服务机器人服务了近1800家客户，在大型商场、展馆景区、企业前台等20多个行业场景落地应用。

智能服务机器人的普及，不仅会引发新一轮生产工具升级的革命，也会对未来的商业格局和生产力要素产生深远影响。随着人口老龄化趋势加快，市场对服务机器人需求高涨，服务机器人市场将迎来更大的增长空间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)