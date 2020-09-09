市场需求季节性下降 8月份二手房成交量自然回落

原标题：8月份二手房成交量自然回落

由于市场需求季节性下降，8月份二手房成交量自然回落。

易居研究院近日公布的数据显示，8月份受监测的13个城市二手房成交量约为8.6万套，环比下降7.2%。综合1至8月，13城二手房成交量约为53万套，较2019年同期下降6.3%。

易居研究院研究员王若辰表示，1至8月，13城二手房年初累计成交量同比降幅继续收窄，延续了市场回暖的态势，但未回到去年同期水平。

值得一提的是，今年7、8月份从中央层面到地方政府，各类涉及房地产调控的会议不断召开，多个城市收紧调控政策。从政策收紧的城市来看，深圳、南京、杭州等城市8月份二手房成交量均有所下降；相比之下，三线城市如岳阳、无锡、佛山则成交量仍继续增长。其中，南京7月23日收紧房地产调控政策，对市场造成了较大影响，8月二手房成交量下降明显。

从全国范围100个大中城市二手房价格来看，诸葛找房数据研究中心近日公布的监测数据显示，8月份受监测的100个重点城市二手住宅市场均价为15326元/平方米，环比上涨0.17%，涨幅收窄0.09个百分点；同比上涨1.82%，涨幅扩大0.06个百分点。

受监测的100个城市当中，8月份二手住宅市场均价上涨城市有51个，较上月减少5个，平均涨幅0.95%，涨幅扩大0.25个百分点；下跌城市47个，较上月增加5个，平均跌幅为0.61%，跌幅扩大0.17个百分点；持平城市2个，与上月持平。

“8月上涨城市数量继续减少，但仍高于下跌城市数量，市场在稳定范围内波动。”诸葛找房方面分析指出，随着疫情的影响逐步褪去，市场活跃度逐步提升，3月份开始价格环比涨幅持续扩大，自6月份以来连续三个月环比涨幅呈现收窄迹象，二手住宅市场进入平稳回升阶段。

(责编：李都也(实习生)、李栋)