市场需求季节性下降 8月份二手房成交量自然回落

由于市场需求季节性下降，8月份二手房成交量自然回落。
易居研究院近日公布的数据显示，8月份受监测的13个城市二手房成交量约为8.6万套，环比下降7.2%。综合1至8月，13城二手房成交量约为53万套，较2019年同期下降6.3%。
易居研究院研究员王若辰表示，1至8月，13城二手房年初累计成交量同比降幅继续收窄，延续了市场回暖的态势，但未回到去年同期水平。
值得一提的是，今年7、8月份从中央层面到地方政府，各类涉及房地产调控的会议不断召开，多个城市收紧调控政策。从政策收紧的城市来看，深圳、南京、杭州等城市8月份二手房成交量均有所下降；相比之下，三线城市如岳阳、无锡、佛山则成交量仍继续增长。其中，南京7月23日收紧房地产调控政策，对市场造成了较大影响，8月二手房成交量下降明显。
从全国范围100个大中城市二手房价格来看，诸葛找房数据研究中心近日公布的监测数据显示，8月份受监测的100个重点城市二手住宅市场均价为15326元/平方米，环比上涨0.17%，涨幅收窄0.09个百分点；同比上涨1.82%，涨幅扩大0.06个百分点。
受监测的100个城市当中，8月份二手住宅市场均价上涨城市有51个，较上月减少5个，平均涨幅0.95%，涨幅扩大0.25个百分点；下跌城市47个，较上月增加5个，平均跌幅为0.61%，跌幅扩大0.17个百分点；持平城市2个，与上月持平。
“8月上涨城市数量继续减少，但仍高于下跌城市数量，市场在稳定范围内波动。”诸葛找房方面分析指出，随着疫情的影响逐步褪去，市场活跃度逐步提升，3月份开始价格环比涨幅持续扩大，自6月份以来连续三个月环比涨幅呈现收窄迹象，二手住宅市场进入平稳回升阶段。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】