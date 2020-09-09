发现制造缺陷 波音停飞8架787客机并接受监管机构审查

据法新社报道，当地时间9月7日，据美国政府内部备忘录和知情人士透露，美国飞机制造商波音公司787客机被发现存在制造缺陷，美国联邦航空管理局表示已对其质量控制疏漏问题进行调查。

此前，波音公司表示，该公司在南卡罗来纳州的工厂生产的某些零件不符合其自身的设计和制造标准，从而导致一些波音787长程客机的机身连接处存在两处制造缺陷，因此必须停飞8架波音787以进行检查和修复，然后才能讨论是否可以恢复使用，维修工作至少需要约两周时间。

波音公司表示，目前已联系各大航空公司，要求让这些飞机暂停服务。波音公司不愿指名涉及哪些航空公司，但美国联合航空公司、加拿大航空公司和新加坡航空公司都证实各有一架波音787停飞检查。

据《联合早报》报道，新加坡航空公司发言人证实机队中有一架客机受这个技术问题影响，“飞机目前并不在使用中，我们将和波音密切合作，找出解决方案”。美国联合航空发言人也证实公司拥有部分涉事客机，但因受新冠肺炎疫情影响而早已停飞。

此外，波音公司也通知了美国联邦航空管理局，并试图查明原因。一位知情人士证实，在波音公司工厂出现生产问题后，美国联邦航空管理局可能要求对波音公司自2011年以来交付的约900架客机进行检查。不过，美国联邦航空局告诉法新社称：“该机构将继续与波音公司接触，现在推测该机构调查可能产生的任何适航性指令的性质或程度还为时过早。”

波音公司回应称，“已经确定其余在役客机能够满足极限荷载能力，我们正在检查正在生产的飞机，以确保在交付之前解决所有问题。”业内人士表示，机身制造过程中若出现缺陷，或将导致飞机无法承受飞行时的最大压力。

波音787也称“梦幻客机”，是首个主要采用复合材料制造机身的客机，也是航空史上首架超远程中型客机，是波音公司于2009年12月15日推出的全新型号。

受新冠肺炎疫情冲击和737MAX系列客机停飞影响，波音面临严重经营困境。波音4月宣布裁员1.6万人，占全球雇员总数大约10%。上个月，波音公司打算继续裁减雇员，将超过先前裁员计划中所设10%的目标。波音首席执行官达夫·卡尔霍恩表示：“裁员是痛苦但必要的措施。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)