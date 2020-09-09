北京巧虎门店关停退费追踪：2.2万的课程一节没上，只给退1.6万

中新经纬客户端9月9日电 (张猛)北京大红门银泰巧虎门店停止运营已近40天，此前，多家媒体报道数百名家长退费维权事件，如今事件进展如何了？

巧虎中国区总代理辟谣跑路、破产

称会全力监督中心转课和退费

9月8日，巧虎KIDS中国区总代理发布声明称，各巧虎KIDS中心均由各中心投资人独立运营。近期，北京大红门银泰巧虎KIDS中心因为疫情原因已停止运营。巧虎KIDS中国区总代理会全力监督中心在2020年09月30日之前解决完北京大红门银泰巧虎KIDS中心所有会员转课或退费事宜。

“巧虎KIDS成长中心”微信号

巧虎KIDS中国区总代理称，“巧虎KIDS”为倍乐生集团所拥有的品牌，倍乐生集团财务状况并未出现问题，运营管理正常。上海鲱鱼宝宝教育管理咨询有限公司作为“巧虎KIDS”中国区总代理，财务状况也并未出现问题，运营管理正常。针对网上流传的巧虎总部“跑路”、巧虎总部“破产”等虚假信息，保留就该等虚假信息的散布行为追究其法律责任的一切权利。

公开资料显示，巧虎是以动画片《乐智小天地》为核心产品，塑造的IP形象，衍生出了生活用品、益智玩具、线下活动、早教中心及舞台剧等一系列同IP的销售商品及线下服务。巧虎官网显示，截至2019年11月，巧虎KIDS全国授权170家门店，遍布77个城市。

退费要收7%违约金

免费课被按260元/次扣除

家长反映银泰巧虎退费不积极

多位家长向中新经纬客户端反映：客服退费不积极；申请退费，首先扣除缴费金额的7%违约金；其次，缴费时未统一课时单价，扣款时统一按每次260元进行扣除，包括赠送的免费课程。

家长提供的合同未显示每节课单价

“巧虎的霸王条款，如果按合同退，我还得倒贴钱。而且我的合同并没有写过正课是260元一次，单节课程原价是空着的。客服就说退款按合同退，然后就不理我了。”胡女士说道：“2019年6月底一共花费1.9万元购买了120次课，今年2月25日，交了一个VIP生日会费866元，准备年底给孩子过生日，如今店铺关门，目前剩余33次课时，正常来说应该退我6090元。”

此外，9月7日，收到退款的家长薛女士发现，自己竟然被扣了6000多元。薛女士介绍，自己2019年10月报了144次课时，缴费2.2万多，都还没有消费，机构此前称1岁前的课程免费，当时只上了大概11次免费课，但机构退费时还是将11次免费课全部按260元/次扣除。此外，扣除7%的违约金、乐智小天地等礼品费用，退款到手1.6万。

家长展示与银泰巧虎门店签订的合同。

北京大红门银泰巧虎门店与家长们签订的合同显示：“会员付款后，会员家长如需申请退款，扣除已产生的单元课费用以及总订购课时费用的7%违约金后，退回剩余余额，如因特殊原因需要申请退款的，会员家长提前与巧虎KIDS联系。”

北京市中闻律师事务所律师王维维接受中新经纬客户端采访时指出，违约金不应该由家长来承担，家长可以要求去履约，但是机构已关门。

北京市京师事务所律师孟博也表示，机构收取7%违约金，肯定不合理，违约责任也不在家长。

除退费外，北京大红门银泰巧虎门店还提供了另外一种处理办法，即学生可以转到其他门店上课。

家长提供的银泰巧虎转课规定。

家长姜女士告诉中新经纬客户端：“转课也是有条件限制的，想转入明出教育需要剩余48课时，转入瑞思英语需要96课时，如果课时不够，还需自己付高价补课时。此外，转入糖果*壹号贝贝还限制2岁以下的宝宝，课程的有效时间也受限。”

家长牛女士也谈到，客服让转别的地方上课，但孩子马上要读幼儿园，无法转入其他早教机构。此外，还有方案是换成周边产品，书包或者行李箱，但这都是客服口头答应的。

中新经纬客户端致电巧虎KIDS中国区总代理，咨询相关扣除7%违约金以及其他课时扣费是否合理，客服只回应称总部一直在督促其退款。

家长无奈诉诸法院

仍在等待立案通知

多位家长不满北京大红门银泰巧虎门店退款扣除7%违约金及免费课被按260元/次扣除，选择走法律渠道解决。

牛女士告诉中新经纬客户端，8月26日，自己向法院提交了诉讼，到现在已经过去两周时间了，仍未收到相关立案通知信息。

家长提供的法院诉讼材料收据清单

刘女士称，自己是8月20日提交诉讼材料的，委托律师向丰台区人民法院沟通，希望尽快立案，法院暂时还没有回复。

姜女士介绍，据她掌握的情况，目前至少有二三十人已向法院提交了诉讼材料，目前都未收到相关立案通知。

牛女士还反映，自己拨打诉讼服务热线12368咨询相关立案进展，转人工找丰台区人民法院，但一直提示坐席忙，无人接听。

王维维介绍，《民事诉讼法》第一百二十三条规定：“人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。”

北京大红门银泰巧虎门店母公司决议解散

债权申报电话无人接听

8月5日，北京大红门银泰巧虎门店运营公司北京思凯文科技有限公司发布通告称，公司现金流不能支撑运营，已向有关部门提出破产申请。公司同时于7月31日经股东会决议中止经营，现已组成破产清算组进行清算。

来源：天眼查APP数据

而天眼查APP数据显示，今年7月16日进行了变更。北京大红门银泰巧虎门店运营公司变更了注册资本、企业名称、法人代表。注册资本由500万元减少到了10万元。

来源：天眼查APP数据

8月4日，北京大红门银泰巧虎门店母公司北京启乐星教育科技有限公司的注册资本也从500万减少到了50万。

孟博称，公司注册资本就是承担相应的资产责任，依据《公司法》第3条规定，有限责任公司股东以他认缴的出资数额为限对公司承担责任。

国家企业信息公示系统

国家企业信息公示系统显示，8月20日，北京市启乐星教育科技有限公司发布清算组备案信息和债权人公告信息，中新经纬客户端多次致电申报联系电话，均无人接听。

关于北京大红门银泰巧虎门店退费相关后续进展，中新经纬客户端将持续关注。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)