创业板成交额首超上证A股，低价股遭爆炒、获利盘撤退
9月8日，“妖股”天山生物(300313.SZ)触发异常波动标准，深交所再次要求停牌核查。
晚间，深交所向市场发出提醒，“投资者应树立风险意识，秉持价值投资、长期投资理念，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投资损失，依法合规参与交易，共同维护市场秩序，促进市场健康稳定发展”。
天山生物交易火爆仅是创业板近期成交火热的一个缩影。
9月8日，创业板成交金额达到3374.56亿元，在历史上首次超越上证A股，当日，上证A股成交金额为3199.44亿元。
自8月份以来，创业板成交金额持续攀升，并于9月7日达到年内顶点，当日成交金额达到3547.79亿元，9月8日成交额仅次于7日，年内创业板成交金额最低的2月3日，仅成交862.52亿元。
而上证A股成交金额在7月7日达到年内最高点，当日成交金额达到7931.85亿元，近日的成交额基本徘徊于中位数区间。
上证A股成交量也与北上资金高度相关，9月8日，北上资金净流入63.51亿元，结束此前连续6天净流出态势，本月净流出仍有133.50亿元，北上资金是否转向仍有待观察。
从涨幅情况来看，截至收盘，共有61只创业板股大涨10%以上，其中24只涨停，是创业板注册制实施以来涨停数量最多的一天。
近段时间，天山生物(300313.SZ)、豫金刚石(300064.SZ)、长方集团(300301.SZ)等少数流通市值小、价格低、基本面差的创业板股票，股价短期快速上涨，炒作现象较为突出，受到市场高度关注。
其中，头号牛股天山生物今日尾盘再度涨停，12个交易日内收获11个涨停板。盘后数据显示：国泰君安营业部净买入近2756万元，东财两活跃营业部合计买入4840万元并卖出5440万元。
早在8月27日，天山生物触发严重异常波动标准，深交所根据创业板上市规则要求公司停牌核查，并对该股交易持续重点监控。
监控中发现，部分投资者在交易天山生物等股票过程中存在异常行为，深交所对相关投资者从严采取监管措施，全面排查交易情况，第一时间将异常交易线索上报稽查部门。
尽管日前已提示控股股东高质押、业绩风险、牛育肥业务不确定性等九大风险，但投资者对天山生物的追捧却并未止步。
9月2日复牌后，天山生物股价再度大幅上涨，交易明显放量，短线资金接力炒作特征突出。
其中，买入仍以个人投资者为主，买入金额占比超过97%；而且参与交易账户众多，户均交易金额小。9月8日户均交易4.1万元，参与交易户数5.52万户，是8月19日0.41万户的13.46倍。
另外，持股户数大幅增加，持股集中度明显下降。持股户数由8月19日的1.38万户增长至9月7日的4.89万户，户均持股数量由2.32万股降至0.64万股，持股前100名流通股东(剔除前两大流通股东)持股比例由9.86%降至6.64%。
从买入居前账户交易习惯来看，平均持股时间短，多为1~3天，短线交易特征明显。
9月8日，天山生物触发异常波动标准，深交所再次对其要求停牌核查。同时，根据监控情况，豫金刚石、长方集团交易与天山生物具有相似特征，均触发严重异常波动标准，深交所对两家公司要求停牌核查。
可以看到，自8月24日以来，创业板涨幅排名前40位的股票，几乎清一色低价股，其中，22只股票录得中期归属净利润亏损。
南开大学金融发展研究院院长田利辉接受第一财经记者采访时表示，创业板注册制改革后，交易规则出现变化，新股上市前五日不设涨跌幅，由此带来价值及时发现，“庄家”难以操纵市场定价，如今看来，这部分资金涌向了低价股。
“有些股票价格之所以低，可能是因为业绩不佳、成长性不好等原因，较少有机构入驻长期持股，在这种情况下，机构拉升低价小盘股相对轻松。”田利辉说。
田利辉同时表示，虽然低价小盘股更易受到市场投机炒作，但是历史屡屡证明，散户参与股票炒作的风险很大。
“中小投资者获取投资回报的基础是分析企业价值，明了市场走向，而非坐庄、跟庄，进行炒作，一拥而上，往往会是一哄而散，剩下的只是满地鸡毛。”他说。
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