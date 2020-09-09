8月份工业生产持续向好 PPI降幅继续收窄

人民网北京9月9日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年8月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.0%，降幅比上月收窄0.4个百分点，PPI环比上涨0.3%。
工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比上涨0.6%。1到8月平均，工业生产者出厂价格（PPI）比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.7%。
国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，8月份，工业生产持续向好，市场需求继续恢复，原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格延续上涨势头，带动国内工业品价格继续回升。
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.0%，降幅比上月收窄0.5个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.19个百分点。其中，采掘工业价格下降5.8%，原材料工业价格下降6.4%，加工工业价格下降1.4%。生活资料价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.15个百分点。其中，食品价格上涨3.1%，衣着价格下降1.3%，一般日用品价格下降0.4%，耐用消费品价格下降1.5%。
工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降9.8%，化工原料类价格下降8.4%，黑色金属材料类价格下降0.5%；农副产品类价格上涨6.3%，有色金属材料及电线类价格上涨2.9%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.26个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.6%，原材料工业价格上涨0.5%，加工工业价格上涨0.2%。生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格下降0.2%，一般日用品价格上涨0.5%，耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨2.9%，黑色金属材料类价格上涨1.6%，农副产品类价格上涨0.8%，燃料动力类价格上涨0.4%；建筑材料及非金属类价格下降0.2%。
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