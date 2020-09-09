8月份CPI同比上涨2.4% 环比与同比涨幅均回落

人民网北京9月9日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.4%，环比上涨0.4%。1—8月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展工作成效显著，市场供需总体平衡，CPI环比与同比涨幅均有回落。

从同比看，CPI上涨2.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，城市上涨2.1%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。

从环比看，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。城市上涨0.4%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.4%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.6%，服务价格持平。

各类商品及服务价格同比变动情况

8月份，食品烟酒类价格同比上涨8.8%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.71个百分点。食品中，畜肉类价格上涨42.0%，影响CPI上涨约2.28个百分点，其中猪肉价格上涨52.6%，影响CPI上涨约1.74个百分点；鲜菜价格上涨11.7%，影响CPI上涨约0.29个百分点；水产品价格上涨3.4%，影响CPI上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降19.8%，影响CPI下降约0.38个百分点；蛋类价格下降11.0%，影响CPI下降约0.07个百分点。

其他七大类价格两涨一平四降。其中，其他用品和服务、医疗保健价格分别上涨6.1%和1.5%；教育文化和娱乐价格持平；交通和通信、居住价格分别下降3.9%和0.7%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.5%和0.1%。

各类商品及服务价格环比变动情况

8月份，食品烟酒类价格环比上涨1.0%，影响CPI上涨约0.32个百分点。食品中，蛋类价格上涨9.4%，影响CPI上涨约0.05个百分点；鲜菜价格上涨6.4%，影响CPI上涨约0.16个百分点；畜肉类价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.10个百分点，其中猪肉价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.06个百分点；水产品和鲜果价格均下降0.4%，合计影响CPI下降约0.02个百分点。

其他七大类价格环比四涨一平两降。其中，其他用品和服务、交通和通信价格分别上涨2.4%和0.3%，居住、医疗保健价格均上涨0.1%；生活用品及服务价格持平；教育文化和娱乐、衣着价格分别下降0.3%和0.2%。

(责编：杨曦、夏晓伦)