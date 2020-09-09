财政部：8月地方政府债券发行近1.2万亿元

人民网北京9月9日电 （任妍） 日前，记者从财政部获悉，8月，地方政府债券（以下称地方债）发行11997亿元，其中，新增债券9208亿元，再融资债券2789亿元。截至8月底，今年累计发行地方债49584亿元，其中，新增债券37499亿元，再融资债券12085亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的79.3%，其中，一般债券发行8530亿元，完成全年计划（9800亿元）的87%；专项债券发行28969亿元，完成全年计划（37500亿元）的77.3%。
据悉，8月地方债发行呈现以下特点：
一是发行规模环比增加。7月底抗疫特别国债发行完毕后，财政部积极指导各地加快地方债发行进度，8月发行地方债11997亿元，比7月增加9275亿元，继5月后发行额再次突破1万亿元。
二是发行利率有所上升。受宏观经济复苏预期增强等因素影响，8月债券市场利率有所上升，地方债平均发行利率3.53%，比7月上升13个基点。
三是商业银行柜台发行工作恢复。8月，广东、浙江通过商业银行柜台发行地方债23.3亿元，为新冠肺炎疫情发生后国内首次通过商业银行柜台发行，个人投资者认购踊跃，进一步拓宽了地方债发行渠道，丰富了投资者群体。
四是资金投向聚焦国务院确定的重点领域。坚持专项债券用于有一定收益的公益性项目，重点支持国务院确定的交通基础设施等七大重点领域和“两新一重”等项目，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务发挥了积极作用。
下一步，财政部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方债发行使用，确保新增专项债券10月底前发行完毕，努力推动完成全年经济社会发展目标任务。
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