探访服贸会：科技赋能、服务创新 打造更高质量保险服务

人民网北京9月9日电 （记者乔雪峰）“你好，你叫什么名字啊？”“你好，我叫小爱，很高兴为您服务。”9月8日，在2020年服贸会中国太保展厅，记者看到一位小朋友正在和机器人“小爱”亲切交流。

观众纷纷驻足与“小爱”亲切交流互动（人民网乔雪峰摄）

这是“太保服务”区域展示的灵犀机器人“小爱”，她能与客户进行多轮对话，将客户引导到正确的业务板块中。亲切的问候、机智灵敏的反应引得周围观众们纷纷围拢上来驻足观看。

作为2020年服贸会战略合作伙伴和唯一指定保险服务商，中国太保精心打造了“一带一路”、“风险管理”、“太保服务”、“厚土中国”四大展区，集中展现在海外业务、科技赋能、服务创新、脱贫攻坚等方面的最新成果,精彩亮相引发关注。

中国太保展厅内的裸眼3D地球仪。（人民网乔雪峰摄）

“我们根据本次服贸会不同时期的保障需求，为服贸会量身定制了一揽子个性化险种保障方案，涉及风险保障总保额逾1000亿元。” 中国太保产险北京分公司相关负责人在接受人民网记者采访时表示，从自身来说，参加本次服贸会是将“保险+科技+服务”这一理念投入实际的再次演练，也通过这种演练为服务贸易类新兴保险提供新动能。

记者在展厅现场看到，在“服务全球”区域设有一个全息3D地球仪，该地球仪运用了裸眼3D技术来展示服务全球涉及地区，并结合“防贫保”、“风险雷达”、“e农险”、“专享赔”等经典产品及服务案例，以点带面展示中国太保最具有代表性的保障模式。

目前，海外服务网络已覆盖东南亚、南美洲、欧洲等50个国家。近年来，中国太保丰富保险产品供给，扩大保险保障覆盖，积极参与重大海外项目建设，为大型企业“走出去”提供全方位风险保障支持，为加快推进“一带一路”建设提供有力支撑。

展厅的另一个亮点是“风险雷达”，这是一款中国太保推出的风险预警工具，综合运用了全数字化风勘、风险大数据、风险地图等核心技术，展示不同地区灾害风险，直观展示保险科技如何进行精准预警，实现防灾减损。

据介绍，在2019年利奇马台风的防灾工作中，风险雷达及时发布了灾情综合预报，提前预判预警保单，实现了对来袭台风的早期预警。“向近7万家客户推送灾情预警信息，指挥防台力量协助6000多家重点企业落实防灾工作，为社会减损4亿元。”

此次服贸会是疫情发生以来我国线下举办的第一场重大国际经贸活动，备受各方瞩目。但是，并不是所有人都能来到现场观展。

为了不留遗憾，能让更多人近距离的观展，中国太保在展厅内特别搭设专属直播间，为无法到场的公众提供云上观展的现场直播服务，探索全渠道服务模式。据了解，除了每日展厅做详细的解说外，中国太保还用直播来带领线上观众探访服贸会其他亮点展区，包括深度体验序厅、公共卫生防疫展区、冬奥会展区、服务机器人等区域，同时将直击太保一线志愿工作者“小水滴”的工作现场，向大众展现此次服贸会志愿服务的点滴贡献。

在本届服贸会上，中国太保整合内外资源，加大服务创新力度，全面升级服务举措，向服贸会提供覆盖展会全流程的专属一揽子保险保障计划和风险管理服务，打造出更高质量的保险服务。

(责编：栗翘楚、孙阳)